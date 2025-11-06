Mladen Žižović sahranjen u Bijeljini

Mladen Žižović sahranjen je danas u Bijeljini, u prisustvu porodice, prijatelja i brojnih sportskih radnika koji su došli da mu odaju posljednju počast. Komemoracija je održana ujutro u Bijeljini, nakon čega je povorka krenula prema Gradskom groblju Pučile, gdje je poznati trener i bivši fudbaler položen na vječni počinak.

Bijeljina se danas oprostila od čovjeka koji je svojim radom, predanošću i mirnim karakterom ostavio dubok trag u bh. fudbalu. Tokom karijere Žižović je nosio dres Radnika, Zrinjskog i nekoliko drugih klubova, a u trenerskoj ulozi vodio je više timova u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Njegov prerani odlazak tokom utakmice u Srbiji duboko je potresao cijelu sportsku javnost, koja se posljednjih dana prisjeća njegovog doprinosa i ljudskosti kojom je osvajao sve oko sebe.

Tokom sahrane vladala je tišina i tuga, a mnogi prisutni nisu mogli sakriti emocije dok su ispraćali Mladena Žižovića, čovjeka koji je u svakom klubu gdje je radio ostavljao primjer profesionalizma i poštovanja.