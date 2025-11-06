Sve porodice štićenika koji su izgubili živote u požaru u Domu penzionera Tuzla obaviještene su o rezultatima obdukcije.

Obdukcije su obavljene u protekla dva dana, a prema riječima direktora Komemorativnog centra Faruka Latifagića, postupak je bio neophodan kako bi se izdale potvrde o smrti i omogućilo pokretanje zakonskih procedura vezanih za ukop i dženaze.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić za RTV Slon je izjavio da će Grad snositi troškove sahrana i dženaza za preminule štićenike.

Broj žrtava stravičnog požara u Domu penzionera porastao je na 12.

Dom penzionera Tuzla i dalje ostaje u kontaktu s porodicama stradalih, pružajući im svu neophodnu pomoć i podršku u organizaciji posljednjih ispraćaja.