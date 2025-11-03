Nakon što je izgubio svijest tokom utakmice, preminuo je bosanskohercegovački fudbalski stručnjak Mladen Žižović.

Žižović (rođen 27. decembra 1980. u Rogatici) srušio se tokom službenog nastupa u Superligi Srbije, gdje je vodio klub. Susret između FK Mladost Lučani i FK Radnički Kragujevac prekinut je u 22. minuti nakon što je trener izgubio svijest, te je hitno prebačen u bolnicu, gdje je, nažalost, preminuo.

Veze sa tuzlanskom Slobodom

Važno je istaći da je Žižović tokom svoje karijere vodio i FK Sloboda Tuzla. Imenovan je za šefa stručnog štaba Slobode 15. marta 2021. godine. Tokom mandata isticao je da želi energijom i znanjem pomoći mladim igračima i klupskom ambijentu. U razgovoru prilikom odlaska iz Slobode u martu 2022. naveo je da je odluku donio zbog ukupne situacije u klubu, naglasivši da, uprkos težem razdoblju, smatra kako su tokom njegovog rada ostvareni određeni ciljevi.