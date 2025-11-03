Preminuo Mladen Živžović, bivši trener Slobode

Preminuo Mladen Živžović, bivši trener Slobode, foto: Reprezentacija.ba

Nakon što je izgubio svijest tokom utakmice, preminuo je bosanskohercegovački fudbalski stručnjak Mladen Žižović.

Žižović (rođen 27. decembra 1980. u Rogatici) srušio se tokom službenog nastupa u Superligi Srbije, gdje je vodio klub. Susret između FK Mladost Lučani i FK Radnički Kragujevac prekinut je u 22. minuti nakon što je trener izgubio svijest, te je hitno prebačen u bolnicu, gdje je, nažalost, preminuo.

Veze sa tuzlanskom Slobodom

Važno je istaći da je Žižović tokom svoje karijere vodio i FK Sloboda Tuzla. Imenovan je za šefa stručnog štaba Slobode 15. marta 2021. godine. Tokom mandata isticao je da želi energijom i znanjem pomoći mladim igračima i klupskom ambijentu. U razgovoru prilikom odlaska iz Slobode u martu 2022. naveo je da je odluku donio zbog ukupne situacije u klubu, naglasivši da, uprkos težem razdoblju, smatra kako su tokom njegovog rada ostvareni određeni ciljevi.

“Sa velikom tugom obavještavamo javnost da je iznenada preminuo Mladen Žižović, bivši trener Slobode. FK Sloboda izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali našeg bivšeg trenera. Njegov doprinos našem klubu i bh. fudbalu ostat će trajno upamćen. Neka mu je vječna slava i hvala.” – saopćeno je iz tuzlanskog kluba.

 

