Preminuo Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera

Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera, preminuo je u 99. godini života. Generacijama posjetilaca kompleksa u Tuzli ostao je u sjećanju kao čovjek koji je skoro svakodnevno, bez obzira na vremenske prilike, ulazio u slanu vodu i donosio osmijeh svima koji su ga susretali.

Njegova vitalnost, snaga i volja bili su simbol zdravog života, a posjetioci Panonike rado su ga gledali i pozdravljali. Mujo Sinanović postao je simbol Panonskih jezera, ali i Tuzle, jer je svojim životom i navikama pokazivao kako upornost i disciplina mogu biti recept za dugovječnost.

Kroz godine je stekao nadimak kralj Panonskih jezera, a njegovo ime i lik ostat će upamćeni među građanima Tuzle i svim posjetiocima kompleksa.

Mujo Sinanović iza sebe ostavlja bogato naslijeđe uspomena i priča koje će se prenositi dalje, a njegova pojava zauvek će biti dio identiteta Panonike i grada Tuzle.