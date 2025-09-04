Preminuo Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera

RTV SLON

Mujo Sinanović, kralj Panonskih jezera, preminuo je u 99. godini života. Generacijama posjetilaca kompleksa u Tuzli ostao je u sjećanju kao čovjek koji je skoro svakodnevno, bez obzira na vremenske prilike, ulazio u slanu vodu i donosio osmijeh svima koji su ga susretali.

Njegova vitalnost, snaga i volja bili su simbol zdravog života, a posjetioci Panonike rado su ga gledali i pozdravljali. Mujo Sinanović postao je simbol Panonskih jezera, ali i Tuzle, jer je svojim životom i navikama pokazivao kako upornost i disciplina mogu biti recept za dugovječnost.

Kroz godine je stekao nadimak kralj Panonskih jezera, a njegovo ime i lik ostat će upamćeni među građanima Tuzle i svim posjetiocima kompleksa.

Mujo Sinanović iza sebe ostavlja bogato naslijeđe uspomena i priča koje će se prenositi dalje, a njegova pojava zauvek će biti dio identiteta Panonike i grada Tuzle.

pročitajte i ovo

Vijesti

Struja poskupila, kako do manjeg računa

Vijesti

Dvije decenije Instituta za nestale: Još se traga za 7.580 nestalih

Tuzla i TK

Nove procedure u vaskularnoj hirurgiji u UKC-u Tuzla

Vijesti

Udruženje žena Gornji Pasci slavi 21 godinu postojanja

Tuzla i TK

Određena mjera pritvora maloljetniku osumnjičenom za pokušaj ubistva

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]