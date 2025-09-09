Poznato kada će biti isplata jednokratne pomoći penzionerima

Na sjednici održanoj danas, Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu 3.838.300 KM Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar, namijenjenih za isplatu jednokratne novčane pomoći od po 100 KM penzionerima s najnižim primanjima na području TK.

Vlada je ovlastila resornog ministra da sa Zavodom PIO/MIO potpiše Sporazum o realizaciji ove pomoći. Pravo na uplatu ostvaruju penzioneri s prebivalištem u TK koji primaju najnižu penziju u Federaciji BiH od 599,28 KM, kao i korisnici koji primaju razliku penzije u skladu sa Zakonom o PIO. Pomoć pripada svima koji su zatečeni u isplati augustovske penzije, osim onima kojima će pravo na penziju prestati do obrade za septembar, kao i korisnicima koji su zaposleni.

Jednokratna pomoć biće isplaćena zajedno sa redovnom penzijom za septembar 2025. godine.