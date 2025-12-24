Jedna greška u pranju zbog koje veš izgubi miris već sutradan

Miris svježe opranog veša jedan je od onih sitnih užitaka koji čine dom ugodnijim, ali mnogi primijete da taj osjećaj nestane već dan nakon pranja. Iako se često krivica pripisuje omekšivaču, razlog zbog kojeg veš ne miriše dugo najčešće se krije u pogrešnim navikama prilikom pranja.

Više omekšivača ne znači jači miris

Jedna od najčešćih zabluda jeste uvjerenje da će veća količina omekšivača produžiti trajanje mirisa. U praksi se dešava suprotno. Kada se omekšivač koristi u prevelikoj dozi, on se ne ispere do kraja, već se zadržava u vlaknima tkanine.

Takav sloj otežava upijanje vode, smanjuje intenzitet mirisa i ostavlja tkaninu teškom i neugodnom na dodir. Pravilno doziranje, prema uputama proizvođača, često daje daleko bolji rezultat nego pretjerivanje.

Pretrpan bubanj kvari cijelo pranje

Još jedna česta greška je pretrpavanje mašine. Kada se u bubanj stavi previše veša, odjeća nema prostora da se slobodno pomjera, pa se ni voda ni omekšivač ne mogu ravnomjerno rasporediti. Rezultat je neujednačeno opran veš koji slabije miriše.

Jednostavno pravilo koje pravi razliku jeste da na vrhu bubnja ostane prostora barem koliko širina jednog dlana, jer to omogućava bolji protok vode i ravnomjernije pranje, prenosi N1.

Mašina i sušenje imaju veću ulogu nego što mislite

Ako se omekšivač pravilno dozira i mašina ne pretrpava, a veš i dalje nema svjež miris, uzrok može biti u samoj mašini. Ostaci deterdženta, omekšivača i vlaga koja se zadržava u gumi vrata i ladici za prašak vremenom stvaraju neugodne mirise koji se prenose na odjeću.

Redovno čišćenje mašine, barem jednom mjesečno na visokoj temperaturi, pomaže da se ovaj problem spriječi. Važan je i način sušenja, jer ostavljanje veša u bubnju nakon pranja ili sušenje u zatvorenom i vlažnom prostoru brzo neutralizuje miris omekšivača.

Miris veša koji traje danima ne zavisi od jačine omekšivača, već od pravilnog pranja, čiste mašine i načina sušenja. Male promjene u rutini često su dovoljne da razlika bude itekako primjetna.