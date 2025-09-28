Uz ove trikove odjeća će mirisati dugo nakon pranja

Iako veš nakon pranja izgleda uredno, mnogi primijete da odjeća vrlo brzo izgubi miris, pa čak i odmah nakon sušenja nema svježinu kakvu očekuju. Razlog tome često su sitne greške u pranju i sušenju, ali i nedovoljna briga o samoj mašini.

Jedna od čestih grešaka je dodavanje omekšivača na početku pranja zajedno s deterdžentom. Efikasnije je dodati ga tek pri kraju ciklusa, nakon ispiranja, jer na taj način miris ostaje duže na tkanini i odjeća zadržava svježinu.

Važno je i poštovati preporučene količine deterdženta i omekšivača. Pretjerivanje otežava ispiranje i može ostaviti tragove na odjeći, dok premala količina neće dovoljno očistiti ili neće dati željeni miris. Previše omekšivača može čak izazvati i iritacije kože.

Pranje na nižim temperaturama pomaže očuvanju boje i produžava vijek trajanja odjeće. Kod farmerica se, na primjer, preporučuje ručno pranje ili rjeđe pranje u mašini, kako bi forma i boja ostale što duže očuvane.

Sušenje također igra veliku ulogu. Najbolje je veš sušiti na svježem zraku, ali ne na direktnom suncu koje može izblijediti boje. Idealno je birati hladovinu, jer tako odjeća ostaje meka i mirišljava.

Ako veš i nakon pranja ima neprijatan miris, problem može biti u samoj mašini. Potrebno je povremeno očistiti filtere i unutrašnje dijelove, kao i provjeriti da li mašina pravilno zagrijava vodu, jer i to značajno utiče na kvalitet pranja.