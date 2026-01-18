Žena otkrila jednostavan način sušenja veša zimi, tvrdi da bude gotovo za dva sata

Sušenje veša zimi mnogima je problem, posebno u manjim stanovima gdje nema dovoljno prostora za razvlačenje odjeće. Aleks Birn, koja živi u malom jednosobnom stanu, kaže da se godinama mučila s tim kako da veš brže osuši bez sušilice, sve dok nije došla na, kako tvrdi, jednostavan trik koji joj je promijenio rutinu.

Nakon što bi veš rasporedila na sušilicu za odjeću, uzela bi veliki čaršaf s lastišem i navukla ga preko sušilice, a zatim sve postavila pored radijatora. Kaže da je shvatila kako čaršaf “zarobi” topli zrak i usmjeri ga prema odjeći, pa se veš, prema njenim riječima, može osušiti za oko dva sata.

“Obično držim sušilicu za veš pored radijatora, posebno zimi. Pomislila sam, zašto ne bih stavila čaršav preko sušilice… Tako će sav topli zrak iz radijatora ići na odjeću i osušit će se brzo”, ispričala je Aleks objašnjavajući kako je došla na ovu ideju.

Na pitanje da li se tako stvara previše vlage u prostoru, kaže da vodi računa da čaršaf ne prekrije sušilicu potpuno, već da uvijek ostane dio kroz koji zrak može izlaziti i grijati sobu. Ako nekoga ipak brine vlaga, preporučuje da se prozor malo odškrine ili da se uključi uređaj za odvlaživanje zraka.

Njena objava na Facebooku, kako se navodi, prikupila je više od 4.000 lajkova, a u komentarima su se javili i drugi korisnici sa sličnim iskustvima. “Radim to godinama i sjajno je, sva odjeća mi se tako brzo osuši”, napisala je jedna pratiteljka, dok je druga dodala: “Zašto ovo nisam prije vidjela? Stalno se pitam kako brže osušiti veš bez uključivanja sušilice.”