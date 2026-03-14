Ovaj jednostavan trik sa peškirom može ubrzati sušenje veša i smanjiti potrošnju struje

Sušenje veša u vlažnim uslovima često može biti problem, a korištenje sušilice nerijetko povećava račune za električnu energiju. Zbog toga mnogi traže jednostavne načine koji mogu ubrzati sušenje i istovremeno smanjiti potrošnju struje. Jedan od trikova koji se posljednjih mjeseci često dijeli na društvenim mrežama podrazumijeva korištenje običnog, potpuno suhog peškira tokom prvog dijela ciklusa sušenja. Iako djeluje vrlo jednostavno, mnogi tvrde da ova metoda zaista daje dobre rezultate.

Dodatni upijač vlage

Princip je prilično jednostavan. Suhi peškir na početku ciklusa djeluje kao dodatni upijač vlage. Dok se sušilica zagrijava i počinje izvlačiti vodu iz mokre odjeće, peškir preuzima dio te vlage.

Na taj način smanjuje se količina vode koju uređaj mora ukloniti zagrijavanjem, pa se ukupno vrijeme sušenja može skratiti. Korisnici koji su isprobali ovaj trik na društvenim mrežama tvrde da se vrijeme rada sušilice u nekim slučajevima može smanjiti i do 50 posto, posebno kada je riječ o manjim količinama rublja ili lakšim tkaninama.

Profesionalna čistačica Laura Avila dodatno je objasnila zašto ova metoda može biti efikasna. Prema njenim riječima, peškir ne upija samo višak vlage nego pomaže i da se mokra odjeća u bubnju razdvoji. Kada se komadi rublja ne lijepe jedni za druge, topli zrak lakše cirkuliše između tkanina, što omogućava ravnomjernije i brže sušenje, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ovaj efekat posebno dolazi do izražaja kod debljih materijala poput frotira, trapera ili posteljine, koji se inače suše sporije.

Važan detalj nakon 15 do 20 minuta

Stručnjaci ipak naglašavaju jedan važan korak. Peškir treba izvaditi iz sušilice nakon otprilike 15 do 20 minuta rada. Do tog trenutka već je upio znatnu količinu vlage i postao vlažan. Ako ostane u bubnju do kraja programa, može imati suprotan efekat jer postaje još jedan mokar komad rublja koji usporava proces sušenja.

Postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je uzeti čist i potpuno suh peškir, staviti mokro rublje u sušilicu kao i inače, a zatim položiti peškir preko odjeće. Pokrene se standardni program sušenja, a nakon 15 do 20 minuta ciklus se kratko prekine kako bi se peškir izvadio. Nakon toga sušenje se nastavlja do kraja programa.

Ova mala promjena može primjetno ubrzati sušenje i smanjiti potrošnju električne energije, posebno u domaćinstvima gdje se sušilica često koristi.

U komentarima na društvenim mrežama spominje se i još jedna praktična primjena slične metode. Ako je neki komad odjeće zgužvan, a nema vremena za peglanje, može se staviti u sušilicu zajedno s blago vlažnim peškirom. Para koja nastaje zagrijavanjem vlažnog peškira pomaže omekšati vlakna tkanine i ublažiti nabore, pa odjeća može izgledati urednije bez dodatnog peglanja.