Pranje novca u fokusu: BiH usvaja ključni pravilnik kako bi izbjegla sivu listu

Vijeće ministara BiH usvojilo je novi pravilnik kojim se jača borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka Bosne i Hercegovine ka ispunjavanju međunarodnih obaveza i očuvanju finansijske stabilnosti zemlje.

Na prijedlog Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, na jučerašnjoj sjednici donesen je Pravilnik o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kojim se precizno definišu obaveze institucija i privatnog sektora u ovoj oblasti.

Usklađivanje sa FATF i MONEYVAL standardima

Donošenjem pravilnika Bosna i Hercegovina se direktno usklađuje s preporukama Radne skupine za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF), čime se uvode najviši međunarodni standardi u borbi protiv finansijskog kriminala. Istovremeno se ispunjavaju i zahtjevi MONEYVAL-a, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Cilj je spriječiti stavljanje Bosne i Hercegovine na takozvanu sivu listu, što bi imalo ozbiljne posljedice po ekonomski ugled zemlje, međunarodne transakcije i povjerenje investitora.

Strožije kontrole i jasne obaveze

Pravilnik detaljno uređuje procjenu rizika, mjere identifikacije i praćenja klijenata, kao i način dostavljanja podataka Finansijsko-obavještajnom odjelu Državna agencija za istrage i zaštitu. Njegova primjena treba ojačati sistem prevencije i omogućiti ranije otkrivanje sumnjivih finansijskih tokova, čime se dodatno štiti stabilnost finansijskog sektora.

Plan aktivnosti i upozorenja iz izvještaja

Na istoj sjednici usvojena je i Informacija o obavezama BiH prema MONEYVAL preporučenim mjerama, zajedno s Planom aktivnosti za njihovu realizaciju. Izvještaj MONEYVAL-a iz petog kruga evaluacije prepoznao je određeni napredak, poput usvajanja zakonskog okvira i Nacionalne procjene rizika, ali je ukazao i na ozbiljne slabosti.

Među ključnim problemima navedeni su nedovoljno razumijevanje rizika finansiranja terorizma, kašnjenja u uspostavi sistema upravljanja oduzetom imovinom na državnom nivou, kao i nedostatak koordinacije između institucija.

Rok februar 2026. kao ključni test

Kako bi se izbjegao ulazak na sivu FATF listu, institucije su pozvane da ubrzaju provedbu preporučenih mjera, posebno u oblasti nadzora nefinansijskog sektora, međunarodne saradnje i provođenja ciljnih finansijskih sankcija Ujedinjenih nacija. Kao krajnji rok za pokazivanje mjerljivog napretka postavljen je februar 2026. godine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je nadležne institucije da bez odgađanja provedu preostale aktivnosti iz plana, dok su vlade entiteta i Brčko distrikta pozvane da izvrše svoje obaveze. Ministarstvo sigurnosti BiH će pratiti realizaciju i redovno izvještavati Vijeće ministara o postignutim rezultatima.