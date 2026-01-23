Predložen pritvor za Esmera Hojnića (26) iz Gradačca

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Gradačcu stavio prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Esmera Hojnića (26) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Gradačac pripadnici OKP PU Gradačac su 21. januara 2026. godine u Gradačcu izvršili pretres dijela kuće u kojoj je osumnjičeni boravio kao podstanar i tom prilikom pronašli dva paketića sa oko 120 grama opojne droge amfetamin pripremljene za dalju prodaju.

Nakon obavljenog pretresa Hojnić je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radne su u toku.