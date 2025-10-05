Predsjedništvo BiH sutra na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa u Draču

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine sutra će boraviti u Draču, gdje će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa, na poziv predsjednika Republike Albanije Bajrama Begaja, predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar.

Kako je najavljeno iz Predsjedništva BiH, program sastanka počinje u 10:50 sati zajedničkom fotografijom, nakon čega će uslijediti plenarna sjednica, dok je konferencija za novinare planirana za 12:30 sati.

Brdo-Brioni proces okuplja lidere zemalja zapadnog Balkana i Evropske unije, s ciljem jačanja regionalne saradnje, dijaloga i evropskih integracija zemalja regije.