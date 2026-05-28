Predstavljen program Ljetnog Univerziteta u Tuzli

Ovogodišnji Ljetni Univerzitet u Tuzli bit će svečano otvoren 5. juna 2026. godine u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

Program je predstavljen na današnjoj press-konferenciji, a u njegovoj realizaciji učestvuje 10 od ukupno 13 organizacionih jedinica Univerziteta, kao i Centar za sport, kulturu i umjetnost.

Program Ljetnog Univerziteta obuhvata međunarodne konferencije, okrugle stolove, panele i druge sadržaje koji će biti organizovani tokom narednih mjesec dana.

Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Vesna Bratovčić istakla je da je fokus ovogodišnjeg Ljetnog Univerziteta razmjena znanja, naučnih dostignuća i razgovor o društvenim potrebama.

Na press-konferenciji su, osim prorektorice Bratovčić, program predstavili i predstavnici organizacionih jedinica Univerziteta u Tuzli, te predstavnik Centra za sport, kulturu i umjetnost.

Iz Univerziteta u Tuzli pozvali su zainteresovane građane, studente, akademsku zajednicu i širu javnost da prate program i posjete događaje koji će biti održani u okviru Ljetnog Univerziteta.