Predstavnički dom PSBiH usvojio odluku o formiranju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine večeras je na sjednici usvojio Prijedlog odluke o formiranju ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Predlagači ove tačke su poslanici: Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a BiH; Mira Pekić, predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-PDP-Za pravdu i red; Nihad Omerović, predsjedavajući Kluba poslanika NiP-a; Sabina Ćudić, predsjedavajuća Kluba poslanika NS-BKI KF i Jasmin Emrić, predsjedavajući Mješovitog kluba.

Usvojen je i zaključak koji je predložio poslanik Saša Magazinović kojim Predstavnički dom poziva klubove poslanika da do 10. novembra dostave prijedloge za glavnog pregovarača i zamjenike glavnog pregovarača u skladu sa odredbama usvojene odluke.

Poslanik Milan Dunović (Demokratska fronta) je tokom diskusije o prijedlogu odluke, kazao da se vode dva paralelna procesa “od kojih su oba protuustavna”.

Po njegovim riječima, prvi proces se odigrao jutros na sjednici Vijeća ministara BiH.

– Vidjeli smo u medijima da je i Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara, u mišljenju koje je dostavljeno Vijeću ministara, naveo da se iz procesa imenovanja glavnog pregovarača ne može isključiti Predsjedništvo BiH, jer je to definisano Ustavom BiH – kazao je Dunović.

S druge strane, dodao je on, prijedlog o kojem poslanici raspravljaju ide u drugom smjeru i po tom prijedlogu odluke, Parlamentarna skupština BiH, konkretno Predstavnički dom, imenuje glavnog pregovarača.

– Međutim, ponovo je zajednički sadržilac to što se potpuno ignoriše Ustav BiH i zaobilazi Predsjedništvo BiH – kazao je Dunović.

On je citirao odredbe Ustava BiH u kojima je navedeno da je ovlaštenje Predsjedništva BiH imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH i predstavljanje BiH u međunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traženje članstva u onim međunarodnim organizacijama i institucijama u kojima BiH nije član.

– Ako nekome nije jasno da je glavni pregovarač sadržan u pročitanim članovima Ustava i da to potpada pod nadležnost Predsjedništva BiH, onda možemo donijeti odluku da sve ono što radi Predsjedništvo preuzme Predstavnički dom – kazao je Dunović.

Poslanik Predrag Kojović (Naša stranka) je kazao da se ne radi o predstavniku BiH, nego se radi, kao što je i Vijeće ministara BiH reklo, o pomoćnom organu Vijeća ministara BiH.

– Kao što je u ovoj odluci, u svom djelovanju, on odgovara i Predsjedništvu BiH – kazao je Kojović.

Poslanik Saša Magazinović (SDP BiH) je kazao da “imamo tri stava ko bi trebao birati glavnog pregovarača – Vijeće ministara, Predstavnički dom i Predsjedništvo”.

– Svi oni koji iznose te svoje stavove imaju argumente koje poštujem i svi imaju nekakav argument za to što govore. Da li je nešto ustavno ili nije, može utvrditi samo Ustavni sud. Pozivam, ko god smatra da je nešto neustavno, da se obrati Ustavnom sudu i svi ćemo poštivati taj stav – kazao je Magazinović, dodajući da je to pravni dio priče.

Dodao je da politički dio priče glasi da “ukoliko Vijeće ministara bira glavnog pregovarača, glavni pregovarač će biti iz SNSD-a, jer ta odluka ne može biti donesena bez dva ministra iz SNSD-a”.

– Ukoliko Predsjedništvo bira glavnog pregovarača, on će biti iz SNSD-a, zato što tamo sjedi Željka Cvijanović. Jedino mjesto gdje glavni pregovarač može biti izabran, a da to nije predstavnik SNSD-a, je Predstavnički dom. Jedan od političkih razloga zašto je to predloženo je upravo ovo – pojasnio je Magazinović.

Dodao je da će, ukoliko bude postojala saglasnost Predstavničkog doma za donošenje ove odluke, predložiti i zaključak kojim Predstavnički dom poziva klubove poslanika da do 10. novembra dostave prijedloge za glavnog pregovarača i zamjenike glavnog pregovarača u skladu sa odredbama odluke o kojoj se danas govori.

Poslanik Milan Dunović je kazao da on uopšte nije iznio stav, nego je pročitao šta piše u Ustavu BiH.

Poslanik Šerif Špago (SDA) je kazao da će poslanici SDA, imajući u vidu da je bez pregovarača u potpunosti blokiran evropski put Bosne i Hercegovine, a to je sad najvažnije i za državu BiH i za građane BiH, podržati prijedlog odluke koji se nalazi na dnevnom redu ovog doma.