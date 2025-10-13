Prelazak granice – EES nije isto što i ETIAS, evo glavne razlike

Iako se često spominju zajedno, EES i ETIAS nisu isti sistemi i ne služe istoj svrsi. Oba su dio novih mjera Evropske unije za pojačanu kontrolu granica i sigurnost putnika, ali funkcionišu na potpuno različitim principima i u različitim fazama putovanja.

EES – Entry/Exit System



EES je sistem za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja koji putuju u šengenski prostor bez vize ili s kratkoročnom vizom. Svaki putnik će pri ulasku u EU biti evidentiran digitalno, sistem bilježi lične podatke, datume i vrijeme ulaska i izlaska, kao i biometrijske podatke, odnosno otiske prstiju i fotografiju lica.

Cilj EES-a je da zamijeni pečatiranje pasoša i da automatski računa koliko dugo je putnik boravio u šengenskom prostoru, kako bi se spriječilo prekoračenje dozvoljenog boravka. Sistem će biti povezan sa svim graničnim prijelazima u državama članicama EU i šengenskog prostora.

ETIAS – European Travel Information and Authorisation System



ETIAS je sistem elektronske autorizacije putovanja, sličan američkom ESTA sistemu. On će biti obavezan za državljane zemalja koje ne trebaju vizu za ulazak u šengenski prostor, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine.

Putnici će prije putovanja morati popuniti online prijavu i platiti administrativnu taksu, a sistem će automatski provjeravati sigurnosne podatke putem evropskih baza (Interpol, Europol i dr.). Nakon odobrenja, putnik dobija dozvolu za putovanje koja vrijedi tri godine ili do isteka pasoša.

Važna razlika

EES se koristi na granici, u trenutku kada putnik fizički prelazi granicu i služi za evidenciju kretanja.

ETIAS se koristi prije putovanja, kao digitalno odobrenje koje je potrebno imati da bi se uopšte krenulo prema šengenskom prostoru.

U praksi, kada oba sistema budu u potpunosti aktivna, putnik iz BiH koji putuje u zemlje EU prvo će morati imati odobrenje kroz ETIAS, a zatim će njegov ulazak i izlazak iz EU biti evidentiran u EES sistemu.

EES sistem počeo je sa radom sa radom juče na graničnim prelazima sa Hrvatskom, dok će ETIAS biti aktiviran nešto kasnije kasnije, nakon stabilizacije novog graničnog režima.