Premijer Nikšić: Dug rudnika od 2020. do danas 52 miliona KM, neodgovoran odnos uprava

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela zaključak koji se odnosi na moratorij, odnosno mogućnost blokade poslovanja rudnika u FBiH.

– Produženo je do 31. decembra tekuće godine, pri čemu je Vlada odlučila i da malo detaljnije uđe u te stvari. Nekad, u mom prvom mandatu, radili smo to sa sindikatima i upravama rudnika, ukazivali da je u rudnicima puno veći ili barem nesrazmjeran broj administrativnog osoblja u odnosu na broj rudara te je neprirodno da nakon svih izlazaka ususret od svih vlada, imamo prilično neodgovoran odnos uprava rudnika jer, na primjer, na jučerašnjem sastanku s direktorom Federalne porezne uprave, utvrdili smo da je od 2020. godine do danas povećan dug rudnika na 52 miliona KM. Od posljednih zaključaka je povećan za tri miliona, što znači da ljudi bukvalno izigravaju svoje zakonske obaveze – rekao je premijer.

Stoga je uz današnji zaključak Vlade navedeno i da se tekuće obaveze po isplatama rudnika moraju izvršavati.

Konstatovano je na sjednici i da će Vlada u narednom periodu ući u proces donošenja zakona koji će regulisati pitanje obaveza poreznih dužnika u Federaciji BiH.

U svakom slučaju, Vlada će se ozbiljno pozabaviti tim stvarima i očekuje ozbiljnu saradnju i sa sindikatima i s upravama svih rudnika u FBiH, navodi premijer.

Govoreći o drugim pitanjima, rekao je da su se nakon Vladinog nedavnog obustavljanja svih konkursnih procedura u javnim ustanovama, preduzećima i agencijama, neki od ovih subjekata obratili Vladi obrazlažući razloge zbog čega im je određeni kadar neophodan, pa će resorni ministri predložiti saglasnost za nastavak konkursa u tim slučajevima.

Odgovarajući na novinarska pitanja, premijer Nikšić je izjavio da je jedino uprava kompanije Ginex iz Goražda stavila njen mandat na raspolaganje aktuelnoj vladi nakon što je ona nedavno pozvala da to učine sve uprave i direktori u javnom sektoru, imenovani od ranijeg saziva Vlade.

Osim iz Ginexa, nijedna uprava nije odgovorila na poziv sadašnje Vlade, koliko je Nikšiću poznato dosad, rekao je najavljujući da će njegova Vlada provesti ono što je najavila.

U vezi s neimenovanjem v.d. direktora Federalne uprave policije, Nikšić je kazao: “Željeli smo da imamo više imenovanja na sjednici. Tu imamo situaciju da ako i ne imenujemo direktora sada, zna se po aktima FUP-a ko je vršilac dužnosti. U ovom trenutku to ne predstavlja gorući problem – kazao je.

Sve odluke na današnjoj sjednici Vlade usvojene su jednoglasno.