Preminula profesorica Samija Mašić, cijenjena umjetnica i pedagoginja

Zaposlenici i učenici Građevinsko-geodetske škole u Tuzli s tugom se opraštaju od profesorice Samije Mašić, magistra akademskih nauka.

„Profesorica Samija Mašić je svoj život posvetila obrazovanju i umjetnosti. Kroz svoj rad u našoj školi, kao profesorica likovne umjetnosti, inspirisala je brojne generacije učenika svojim znanjem, strpljenjem i ljubavlju prema umjetnosti“, navodi se u oproštajnom tekstu kolektiva škole u kojoj je predavala.

Likovni radovi profesorice Mašić, izlagani na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, ostavili su vidljiv trag u svijetu umjetnosti, dok će njen entuzijazam, toplina i posvećenost učenicima ostati neizbrisivi u sjećanjima svih koji su je poznavali.

„U ovim teškim trenucima, s tugom u srcu, odajemo počast životu i djelu profesorice Mašić. Neka joj dragi Allah podari džennet, a porodici sabura u ovim teškim trenucima“, stoji u poruci oproštaja.