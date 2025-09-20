Profesorica s Harvarda: Građani BiH žele mir, političari održavaju tenzije

Profesorica međunarodnih odnosa na Univerzitetu Harvard Melanie Cammett, koja trenutno piše knjigu o životu u postkonfliktnim društvima s fokusom na Bosnu i Hercegovinu, Liban i Sjevernu Irsku, izjavila je za Fenu da su ključni razlozi opstanka tenzija u BiH politički interesi i percepcije društvenih normi.

Cammett, koja je i direktorica Centra Weatherhead za međunarodne odnose, ističe da obični građani nisu izvor problema. Prema njenim riječima, većina ljudi u BiH želi mir i normalne odnose, ali se zbog nametnutih narativa i ponašanja političara stvara slika stalnih podjela.

– Ne mislim da ljudi imaju problem jedni s drugima. Uprkos uvriježenom narativu, ne vjerujem da među njima vlada mržnja. Oni žele da žive u miru, ali se održava percepcija koja ih sputava – rekla je Cammett.

Kao drugi ključni faktor navodi političare, koji, prema njenom mišljenju, često imaju interes da održavaju tenzije kako bi učvrstili vlastitu poziciju. – To nije specifično samo za BiH, isto viđamo i drugdje, pa i u SAD-u – dodala je.

Profesorica je naglasila da sukobi nisu pitanje religije, etniciteta ili nacionalizma, već kontrole resursa. Zato smatra da je važno kreirati ekonomske i izborne podsticaje koji bi političare motivisali da se ponašaju konstruktivnije i podsticali saradnju među zajednicama.

– Podjele nisu dobre ni za poslovanje, ni za mentalno zdravlje, ni za blagostanje ljudi. Društvo bi imalo produktivniji rast kada bi političari promovirali inkluzivnije i pomirljivije okruženje – poručila je Cammett bh. političarima.

Njeno istraživanje obuhvata teme etničke politike, konflikata i razvoja u različitim kontekstima, a posebno se bavi pitanjem kako društva nastavljaju zajednički život nakon nasilja. Cammett je autorica i koautorica više nagrađivanih knjiga i stručnih radova te suosnivačica Globalne mreže naučnika za identitet i sukob.