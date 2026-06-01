Preminula Sejda Bešlić, supruga rahmetli Halida Bešlića, objavili su mediji širom regiona.

Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve one koji su poznavali Sejdu Bešlić, ženu koja je decenijama bila najveća podrška jednom od najvoljenijih bh. muzičara.

Sejda Bešlić preminula je nakon duže bolesti. Njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno i nakon smrti Halida Bešlića, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku.

Sejda i Halid Bešlić proveli su gotovo cijeli život zajedno. Njihova veza u javnosti je često spominjana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške, daleko od medijske buke i svakodnevnog eksponiranja.

Tokom bogate karijere Halida Bešlića, Sejda je bila njegova tiha, ali snažna podrška. Oni koji su ih poznavali isticali su njenu skromnost, dostojanstvo i privrženost porodici.

Od Sejde Bešlić opraštaju se porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić.

Svojoj voljenoj supruzi Halid je posvetio i pjesmu koju je snimio neposredno prije smrti.