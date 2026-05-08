Prevaranti vrebaju i na Googleu: Ovo su pretrage koje nose rizik

Pretraživanje na Googleu može izgledati bezazleno, ali stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da određeni pojmovi korisnike mogu odvesti na lažne stranice i izložiti ih krađi podataka.

Cyberkriminalci sve češće koriste tehnike poznate kao „SEO trovanje“, kojima manipulišu rezultatima pretrage i lažne stranice guraju među prve rezultate. Takve stranice često izgledaju legitimno, ali mogu sadržavati zlonamjerni softver koji krade podatke, širi viruse ili blokira pristup uređaju.

Jedan od pojmova koji stručnjaci savjetuju da se ne pretražuje je „broj korisničke službe“. Prevaranti često plaćaju oglase za lažne korisničke službe, a korisnici, vjerujući da su prvi rezultati najpouzdaniji, mogu završiti u razgovoru s osobama koje od njih traže lične ili bankovne podatke.

Rizične su i pretrage poput „lako dostupni krediti“ ili „brze sheme za zarađivanje“. Takve ponude najčešće ciljaju ljude u finansijskim problemima, nudeći im brza rješenja, a zapravo ih vode na stranice koje služe za krađu podataka ili instaliranje zlonamjernih programa.

Na meti prevaranata našao se i pojam „Google Authenticator“. Iako je riječ o popularnoj aplikaciji za dvostruku autentifikaciju, cyberkriminalci kupuju oglase koji korisnike vode na lažne stranice s kojih se, umjesto prave aplikacije, preuzima malware. Aplikacije je zato najsigurnije preuzimati isključivo iz službenih trgovina, poput Google Play i Apple App Store.

Stručnjaci upozoravaju i na preuzimanje dokumenata s nepoznatih stranica, posebno kada se pretražuju specifični pojmovi poput sportskih upitnika ili različitih PDF materijala. Takvi fajlovi mogu izgledati kao obični dokumenti, ali mogu sadržavati viruse ili programe za krađu identiteta.

Poseban oprez potreban je i kod pretrage lijekova i sličnih proizvoda online. Lažne stranice često nude kopije farmaceutskih proizvoda, a korisnici rizikuju krađu ličnih podataka, finansijsku prevaru ili preuzimanje zlonamjernog softvera.

Stručnjaci savjetuju da korisnici ne klikaju na sumnjive oglase, da provjeravaju adrese stranica i da važne aplikacije, kontakt-brojeve i usluge traže direktno na službenim stranicama kompanija.