Google uvodi veliku promjenu na mailu: Evo o čemu je riječ

Google navodi da se nova opcija za promjenu Gmail adrese uvodi postepeno i da zato možda još nije dostupna svim korisnicima. Kako piše TechRadar, riječ je o alatu koji bi prvi put omogućio da korisnici promijene primarnu adresu e-pošte bez brisanja postojećeg računa i otvaranja novog.

U ranijim mjesecima, na jednoj Googleovoj stranici za podršku uočene su informacije koje su nagovijestile ovu funkciju, a sada se u ažuriranoj verziji stranice za podršku na engleskom jeziku navodi da se opcija “promjene korisničkog imena” uvodi ove sedmice. Prema tim navodima, korisnici čija adresa Google računa završava na gmail.com mogu je promijeniti u drugu adresu koja takođe završava na @gmail.com, uz napomenu da se funkcija i dalje uvodi postepeno.

Postupak promjene opisan je kao jednostavan. Nakon prijave na račun putem računara ili mobilnog uređaja, potrebno je otvoriti odjeljak “Lični podaci”, zatim izabrati karticu “E-pošta”, pa opciju “Promijeni adresu e-pošte Google računa” u dijelu “E-pošta Google računa”. Nakon toga unosi se nova željena adresa i promjena se potvrđuje.

Google navodi da nakon promjene staro korisničko ime postaje alternativna adresa, što znači da će korisnik primati poruke poslane i na staru i na novu adresu. Dodaju i da je povratak na staru Gmail adresu moguć, ali uz ograničenja, tokom narednih 12 mjeseci ne može se kreirati nova adresa Google računa koja završava na gmail.com, niti se može izbrisati nova adresa.

Prema navodima kompanije, promjena ne bi trebala utjecati na podatke sačuvane na računu, poput fotografija, poruka i ranijih e-mailova, ali se preporučuje da se, za svaki slučaj, napravi sigurnosna kopija. Google priznaje i da se tokom postepenog uvođenja mogu pojaviti poteškoće, posebno pri prijavi u aplikacije trećih strana putem Google naloga, te navodi da su na stranici za pomoć ponuđena preporučena rješenja.