Google zabranjuje političko oglašavanje u EU od septembra 2025. godine, u skladu sa novom evropskom regulativom 2024/900 koja definiše ograničenja za oglašavanje političkog sadržaja. Nova pravila odnose se na zemlje članice Evropske unije.

Prema službenom obavještenju, korisnici alata poput Google Ad Managera, Ad Manager 360, Campaign Managera, Search Ads 360 i Display & Video 360 morat će se od sredine avgusta izjasniti da li planiraju prikazivati političke oglase. Ukoliko označe “da”, Google će automatski primijeniti ograničenja čim nova politika stupi na snagu u septembru.

Političkim oglasima, prema pravilima EU, smatraju se svi sadržaji koji dolaze od političkih stranaka, kandidata, kampanja ili oglašivača čija je namjera da utiču na ishod izbora, referenduma ili zakonodavnih procesa. Takvi oglasi više neće biti dozvoljeni na Googleovim platformama.

Ova zabrana ne obuhvata poruke koje dolaze od zvaničnih državnih institucija, a koje imaju isključivo informativni karakter, poput obavještenja o datumima izbora ili načinu glasanja. Takvi oglasi mogu se prikazivati, ali samo uz prethodno odobrenje i potvrdu o ispunjavanju kriterija.

Za sve oglašivače koji ne planiraju prikazivati političke oglase, preporučuje se da u Google Ad Manageru jasno označe “NE” u sekciji za političku deklaraciju. Time se izbjegavaju nepotrebna ograničenja i pogrešna klasifikacija oglasa.