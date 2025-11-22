Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Danas izborna šutnja

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani u nedjelju, 23. novembra. Biračka mjesta se otvoraju u 07, a zatvaraju u 19 sati.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno danas do 07 sati ujutro i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno sutra do 19 sati.

Pored ostalog izričito se zabranjuju sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje.

Od jučer od 07 sati pa do zatvaranja biračkih mjesta nastupio period zabrane objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača.

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je birače koji su registrovani za glasanje u odsustvu da će biračko mjesto za izbornu jedinicu 050A Tuzla, na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, biti organizirano u Osnovnoj školi „Simin Han“ u Tuzli.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i neovisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

U Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 03.11.2025. godine u 24:00 sata, upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu, navode iz CIK-a BiH.

Centralna izborna komisija BiH akreditirala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za predsjendika Republike Srpske iznositi 6.460.000 KM.

Sve odluke i akti Centralne izborne komisije BiH koji se odnose na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske javnosti su dostupni na linku OVDJE.