Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Danas izborna šutnja

RTV SLON
Pripreme za prijevremene izbore u RS, Dodik najavljuje opstrukcije
Foto: Arhiva

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani u nedjelju, 23. novembra. Biračka mjesta se otvoraju u 07, a zatvaraju u 19 sati.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno danas do 07 sati ujutro i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno sutra do 19 sati.

Pored ostalog izričito se zabranjuju sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje.

Od jučer od 07 sati pa do zatvaranja biračkih mjesta nastupio period zabrane objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača.

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je birače koji su registrovani za glasanje u odsustvu da će biračko mjesto za izbornu jedinicu 050A Tuzla, na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, biti organizirano u Osnovnoj školi „Simin Han“ u Tuzli.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i neovisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

U Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 03.11.2025. godine u 24:00 sata, upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga  20.269 birača koji glasaju putem pošte te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu, navode iz CIK-a BiH.

Centralna izborna komisija BiH akreditirala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za predsjendika Republike Srpske iznositi 6.460.000 KM.

Sve odluke i akti Centralne izborne komisije BiH koji se odnose na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske javnosti su dostupni na linku OVDJE.

pročitajte i ovo

BiH

Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Sutra izborna šutnja

Politika

Počela izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

BiH

CIK BiH odbio zahtjev za obnovu postupka o prijavi SNSD-a za...

Vijesti

Izbori za predsjednika RS-a: Istekao rok za prijavu stranaka i kandidata

BiH

CIK BiH dobija novac za prijevremene izbore za predsjednika RS

BiH

Federalni veterinarski inspektori intenzivirali nadzore prerade mesa i pripreme suhomesnatih proizvoda

Istaknuto

Bajraktarevićeva majstorija u konkurenciji za najbolji gol kvalifikacija: Evo gdje možete glasati

Magazin

Zukan Helez podijelio sa građanima radosnu vijest

BiH

Po 100 KM pomoći boračkoj populaciji u ZEDO kantonu

Tuzla i TK

Silos u Gračanici gorio tokom noći, vatrogasci intervenisali

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]