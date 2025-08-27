Pripreme za prijevremene izbore u RS, Dodik najavljuje opstrukcije

Dok Savo Minić okuplja potencijalne koalicione partnere radi formiranja nove vlade u Republici Srpskoj, sve su intenzivnije pripreme za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika RS. Centralna izborna komisija BiH mogla bi već u četvrtak održati sjednicu na kojoj će biti određen datum glasanja. Prema Izbornom zakonu, rok za održavanje izbora ističe 16. novembra, što je najizgledniji datum održavanja izbornog dana.

Međutim, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izričito tvrdi da se izbori neće održati. Najavio je zabranu korištenja javnih objekata i škola za glasanje, te izmjene zakona kojima bi učešće u biračkim odborima bilo tretirano kao krivično djelo.

Pravni stručnjaci upozoravaju da bi takve opstrukcije same po sebi predstavljale krivična djela. Profesor ustavnog prava Milan Blagojević navodi da bi se radilo o sprečavanju održavanja izbora prema Krivičnom zakoniku RS, ali i o mogućem neizvršavanju presude Suda BiH.

Politički analitičari smatraju da do odlaganja izbora ne može doći. Analitičarka Gordana Katana naglašava da će se izbori morati održati „milom ili silom“, dok bivši član CIK-a Vehid Šehić podsjeća da niko nema pravo da utiče na izbornu volju birača i da će sve institucije morati djelovati u skladu sa zakonom.

Dodatni izazov mogao bi predstavljati finansijski dio procesa. Sredstva za održavanje izbora moraju biti osigurana iz državnog budžeta, a zahtjev ide prema Ministarstvu finansija. Budući da je ministar Srđan Amidžić iz SNSD-a, najavljuju se moguće blokade, no novinar Sead Numanović ističe da odluka visokog predstavnika omogućava zamjeniku ministra da potpiše ako ministar to ne učini u zakonskom roku.

Očekuje se da CIK do kraja sedmice zvanično donese odluku o prijevremenim izborima i potvrdi datum glasanja, koji mora biti u roku od 90 dana od prestanka mandata predsjednika Republike Srpske.