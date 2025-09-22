Pritvor za Nedu Kosanića iz Modriče zbog 20 kilograma marihuane

Općinski sud u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Nedu Kosanića (56) iz Modriče zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kosanić je osumnjičen da je 18. septembra 2025. godine u automobilu, porodičnoj kući, dvorištu i u zasadu u neposrednoj blizini kuće na području Modriče neovlašteno držao više pakovanja opojne droge Cannabis sativa. Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto više od 20 kilograma marihuane u više vreća i pakovanja, kao i više stabljika navedene biljke.

Pripadnici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK i PU Gradačac, postupajući po nalogu Tužilaštva i naredbi suda, obavili su pretres automobila koji je koristio osumnjičeni te pronašli drogu. Daljom realizacijom aktivnosti, uz saradnju sa istražiteljima PU Doboj – PS Modriča, izvršen je pretres kuće, dvorišta, pomoćnih objekata i parcele, gdje je pronađena veća količina marihuane i više stabljika ove opojne droge.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kosanića.

Istražne radnje se nastavljaju.