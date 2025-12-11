Pritvor zatražen za muškarca osumnjičenog za nanošenje teških povreda očuhu u Tuzli

Ali Huremović
Foto: Zgrada Kantonalnog suda i Tužilaštva

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je prijedlog sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli za određivanje pritvora protiv 41-godišnjeg Besima Bektešija iz Tuzle, koji je osumnjičen za krivično djelo teške tjelesne povrede.

Prema rezultatima dosadašnje istrage, Bekteši je 9. decembra 2025. godine u popodnevnim satima u stanu svog očuha u tuzlanskom naselju Dragodol, nakon konzumacije alkohola, fizički napao oštećenog. Sumnja se da mu je prvo zadao više udaraca pesnicom u predjelu glave, a zatim, dok je očuh ležao na kauču, nastavio udarati ga nogom u glavu, nanijevši mu teške tjelesne povrede.

Policija je osumnjičenog odmah lišila slobode. Službenici OKP PU Tuzla izvršili su kriminalističku obradu, nakon čega je Bekteši uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva. Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje su u toku, a o prijedlogu za određivanje pritvora odlučit će nadležni sud.

