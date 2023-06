Projekat dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle u završnoj fazi

JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla privodi kraju radove na projektu dugoročnog vodosnabdijevanja Grada. Trenutno je u probnoj fazi cjevovod od Stupara do Sprečkog polja dužine 19,5 km, dok je cjevovod od Sprečkog polja do glavnog rezervoara u Ceriku od 9,5 km u završnoj fazi . Do okončanja je ostalo još jedno upajanje cjevovoda na rezervoar u Ceriku i postavljanje preko željezničkog prelaza.

“U mjesecu junu ili julu očekujemo finiš radova i tehnički prijem i da onda jednostavno kažemo da smo generacijski projekat dugoročnog vodosnabdijevanja Grada Tuzle do 2035. riješili na jedan kvalitetan i pouzdan način” ističe Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija “Tuzla

Urađena su i četiri nova bunara i spojni cjevovodi, promjena membrana na postrojenju u Ceriku za interventno vodosnabdijevanje, povećana pitkost i kvalitet vode i niz drugih radova. Projekat je od krucijalnog značaja ne samo za Tuzlu, već i za Grad Živinice i Lukavac, koji su spojeni na ovaj sistem vodosnabdijevanja. Vrijednost ovog projekta je preko 30 miliona KM od čega je sedam miliona grant sredstava i šest miliona kreditnih sredstava, čija otplata je skoro upolovljena.

“Mi smo u zadnjii čas ušli u ovaj projekat, vrijednost cijevi koje su nabavljene radi se o nekih 30 km promjera fi 500 to je danas na trištu u odnosu na prije tri godine kada smo kupili otprilike tri puta već. Sve ono što se dešavalo ne bi moglo biti bez tima iz Vodovoda, bez ljudi koji su bili aktivni učesnici u ovome svemu , ne bi moglo biti realizovano, a da ne kažem koje je iskustvo realizovanja ovakvih kredita i procedura, nabavki i projektovanja i nadzora…” kaže Berbić.

U cilju pružanja što boljih usluga korisnicima, tuzlanski Vodovod pokrenut će aktivnosti i na drugim značajnim projektima.

“Planiramo da uradimo da li u ovoj ili u idućoj godini plansku dokumentaciju za visinske zone i za mjesne zajednice koje nisu snabdjevene, da vidimo koliko to košta i da se prezentuje građanima, stanovnicima tih mjesnih zajednica” ističe Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija “Tuzla

Provode se aktivnosti i na inoviranju studije odvodnje otpadnih voda, koja je rađena prije 15 godina. Do kraja jeseni trebala bi biti završena, kada će se znati vrijednost radova uređenja primarne i sekundarne odvodnje otpadnih voda i izgradnje postrojenja.