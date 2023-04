Protesti ispred zgrade OHR-a pomjereni za utorak

Čemu vodi EMBARGO NA DEMOKRATIJU?!

Međunarodna zajednica je jedno pričala, a drugo radila. Donosila je presude i smjernice kako da naša vlast djeluje, a preko visokog predstavnika radila nešto sasvim drugo

Visoki predstavnik Christian Schmidt koji je vlast iznad vlasti u našoj zemlji, svojim odlukama bi trebao da pomaže u implementaciji presuda Suda za ljudska prava u Strazburu, također, da primjeni Evropsku konvenciju za ljudska prava koja je iznad domaćeg prava u BiH, da nametne barem neke od 14 prioriteta Evropske komisije za BiH (zakone o VSTV, Obdusmenima…) koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni. Umjesto toga, on se stavio u službu retrogradnih, segregacijskih, etno-feudalnih inicijativa koje kršeći suverenitet naše države, izvršava po nalogu Zagreba i Beograda.

Šta je posljedica takvog djelovanja? Visoki predstavnik je ovakvim pristupom podstakao NEKE političare (Dodik ovih dana sprema državni udar zbog bankrota RS-a) da nam vrate sjećanje na aprilski Bajram i događaje od prije 31 godinu. Može se primjeiti odgovarajuća sličnost u porukama i događajima u Skupštini RBiH (1992) i Parlamentu BiH/ NSRS u Banja Luci (ovih dana). Da li se ikada takvi, koji se igraju sa sudbinom nas i naše djece uplaše svoje odgovornosti, koja je posebno na Zapadu, jako bitna. Tamo političari kada se desi neka veća saobraćajna nesreća, iako nisu imali nikakvu direktnu (ili čak i indirektnu vezu) sa tim, podnose ostavke. U nemogućnosti da na drugačiji način djelujemo mi iz neformalne grupe građana ReSTART BiH pozivamo građane iz cijele BiH, svih političkih opredjeljenja, da dođu na skup i iskažu svoje nezadovoljstvo sa onim što nam se radi od strane rukovodećih političara (njihovih botova, novinara, književnika…) i međunarodnih predstavnika. Ako oni nisu odgovorni prema ovoj zemlji, pokažimo im, da mi jesmo. UZMIMO NAŠU SUDBINU U SVOJE RUKE!

NAPOMENA: svi građani koji napišu (svoj) govor i pošalju ga na naš e-mail: [email protected] do 20 sati u ponedjeljak 24.04.2023, imaju prednost za izlazak na govornicu. Planirano je da obraćanja budu u trajanju 2-3 min., a mirno okupljanje građana ispred OHR-a će trajati dva sata. Redosljed izlaska je po rasporedu prijema e-maila. Do sada imamo najave govornika iz oba bh entiteta.

Podsjećamo da oni teksovi koji sadrže govor mržnje i vrijeđanje, neće biti prihvaćeni od strane organizatora. Također neće se uzeti u razmatranje ni oni govori koji rade promociju bilo koje političke organizacije, navodi se u saopštenju za javnost ReSTART BiH.