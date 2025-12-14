Prva nedjelja, prvi dragstor supermarket, slika sve govori

RTV SLON

Prvi dragstor supermarket u Tuzli već je u prvoj nedjelji rada otvorilo pitanje da li je neradna nedjelja, u obliku u kojem je trenutno uvedena, u skladu sa stvarnim potrebama građana. Već prvu nedjelju nakon početka rada dragstora zabilježene su velike gužve, što pokazuje da potražnja za kupovinom nedjeljom postoji i da nije zanemariva.

Uvođenje neradne nedjelje imalo je za cilj zaštitu prava radnika i obezbjeđivanje dana odmora, što je u osnovi opravdana i važna namjera. Međutim, praksa na terenu pokazuje da životne navike i radni ritam velikog broja građana ne staju uvijek u okvire propisa. Mnogi građani rade od ponedjeljka do subote, često u punom radnom vremenu, i upravo im je nedjelja jedini dan kada mogu obaviti kupovinu ili se opskrbiti namirnicama za narednu sedmicu.

Gužve u prvom dragstoru u Tuzli nisu samo rezultat znatiželje ili novine na tržištu, već prije svega signal realne potrebe. Oni koji rade šest dana u sedmici, roditelji s malom djecom, osobe koje tokom sedmice nemaju vremena za kupovinu, sada su usmjereni na dragstor, što neminovno stvara pritisak i gužve.

Ovakva situacija otvara prostor za ozbiljnu raspravu o modelu neradne nedjelje. Umjesto potpunog zatvaranja trgovina, možda bi rješenje trebalo tražiti u fleksibilnijem sistemu, poput onog koji postoji u Hrvatskoj, gdje se dozvoljava određen broj radnih nedjelja u godini ili gdje poslodavci imaju mogućnost da sami biraju koje će nedjelje raditi, uz definisana prava i dodatke za radnike.

Važno je naglasiti da pitanje neradne nedjelje ne bi trebalo svoditi na sukob između prava radnika i potreba građana. Rješenje mora uvažiti obje strane. Pravedna naknada za rad nedjeljom, rotacija zaposlenih, ograničen broj radnih nedjelja ili jasna pravila o radnom vremenu mogu biti dio kompromisa koji bi odgovorio realnim potrebama društva.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Gračanica dobija veliki Bingo centar, poznat datum otvaranja novog trgovačko-zabavnog kompleksa

BiH

Bingo Group isplatio dodatnih 1.000 KM radnicima uz novembarsku platu

Istaknuto

Bingo otvara dragstor, jedna radnja će raditi non stop

BiH

Bingo objavio izmjene radnog vremena povodom praznika

Magazin

Sutra rođendanski dan BTC Živinice, poseban program i odlična atmosfera

Vijesti

Bingo City Center Tuzla odgodio proslavu rođendana zbog tragedije u Domu...

BiH

Važno obavještenje za bh. radnike iz Njemačke: Bez ovih dokumenata nema novčane naknade

Politika

Zuko: FBiH ne smije biti uređena po principu lojalnosti, već po principu prava

Tuzla i TK

U ponedjeljak potpisivanje ugovora za projekat „Siguran start“

Istaknuto

Elvedina Muzaferija osvojila prve bodove u Svjetskom kupu

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]