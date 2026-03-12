Prva sedmica rata s Iranom koštala SAD više od 11 milijardi dolara

Američko Ministarstvo odbrane obavijestilo je Kongres da su troškovi prve sedmice sukoba s Iranom dostigli 11,3 milijarde dolara.

Ove podatke Pentagon je iznio tokom brifinga pred Pododborom Kongresa za budžetska sredstva za odbranu. Međutim, pojedini senatori smatraju da stvarni iznos može biti i znatno veći, jer procjena ne obuhvata sve vojne aktivnosti povezane s operacijom.

Senator Chris Coons iz savezne države Delaware izjavio je da vjeruje kako ukupni operativni troškovi već premašuju objavljenu cifru. Prema njegovim riječima, samo troškovi zamjene municije korištene u operacijama već prelaze deset milijardi dolara.

Na upit o detaljima, glasnogovornik Pentagona naveo je da Ministarstvo odbrane ne komentariše sadržaj zatvorenih sjednica Kongresa. Dodao je i da se konačni troškovi operacije pod nazivom „Epic Fury“ neće moći precizno utvrditi dok vojna misija ne bude završena.