U popodnevnim satima u ponedjeljak, 27-godišnji muškarac naoružan puškom M4 i pancirnim prslukom otvorio je vatru u poslovnoj zgradi na uglu Park avenije 345 i 52. ulice u New Yorku, gdje se nalazi sjedište investicijske firme Blackstone, tačnije na Manhattanu.

Prema informacijama policije, napadač je ubio četiri osobe, uključujući i policajca koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, dok je jedna osoba teško ranjena.

Ulazak u zgradu i kretanje napadača

Kako je izjavila komesarka njujorške policije Jessica Tisch, napadač je prvo pucao u zaštitara kod liftova, zatim se popeo na 33. sprat, gdje je usmrtio još jednu osobu, a potom je sebi pucao u grudi. Njegovo tijelo pronađeno je na tom spratu, zajedno s oružjem i dodatnom opremom.

Policija je potvrdila da je riječ o Shaneu Devonu Tamuri, koji je u New York stigao iz Nevade. Na putu ka istočnoj obali prošao je kroz Colorado, Nebrasku, Iowu i New Jersey, da bi potom ušao u New York. Komesarka Tisch je navela da je Tamura imao dozvolu za nošenje vatrenog oružja iz Nevade, izdato 14. juna ove godine, s rokom važenja od pet godina.

Oprema i naoružanje

Prema policijskom saopštenju, Tamura je bio obučen u tamnu jaknu i pantalone, svijetlu košulju s kragnom i sunčane naočale. Uz pušku M4 s optikom i lampom, pronađeni su i napunjen revolver, municija, okviri, futrola, ruksak i lijekovi. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se krvava puška, za koju se sumnja da je korištena za samoubistvo.

Motiv napada i psihološki profil

Iako zvaničan motiv još nije poznat, policija istražuje moguće razloge zbog kojih je Tamura odabrao baš ovu zgradu kao metu na Manhattan. Prema informacijama dobijenim iz Las Vegasa, Tamura je imao dokumentovanu historiju mentalnih problema. Istraga je u toku, a policija pokušava utvrditi da li je bilo prethodnih najava ili sumnjivog ponašanja.

Reakcija policije i svjedočenja

Brzom intervencijom velikog broja pripadnika njujorške policije, prostor je osiguran, a napadač neutraliziran. Komesarka Tisch je izjavila da je napadač pucao i u ženu koja se pokušala sakriti iza stuba u predvorju zgrade.

“Mjesto događaja je pod kontrolom. Napadač je djelovao sam i više ne postoji prijetnja za javnost”, rekla je Tisch.

Portret napadača iz prošlosti

Caleb Clarke, bivši školski drug Tamure, izjavio je za medije da je Shane nekada bio talentovan sportista i popularan učenik.

“Bio je energičan, razredni klovn, neko ko je obećavao. Nažalost, čini se da nije ispunio očekivanja u kasnijem životu”, rekao je Clarke.

Profesionalna pozadina

Tamura je posjedovao licencu privatnog istražitelja, a radio je i kao zaštitar u casinu u Las Vegasu. Prema evidenciji, prošle godine je kažnjen za prekršaj neovlaštenog ulaska, iako taj čin nije podrazumijevao provalu.