Putevi u BiH prohodni

Prvog dana vikenda putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom prohodni, bez većih zastoja ili otežanog saobraćanja, što omogućava nesmetano kretanje vozila u većem dijelu zemlje. Na lokacijama gdje su radovi u toku, često dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera, što može produžiti vrijeme putovanja. Iz BIHAMK-a savjetuju da unaprijed planirate svoje putovanje, uzimajući u obzir stanje na cestama i moguće zastoje. Posebno apelujemo na vozače da poštuju postavljenu signalizaciju, da se pridržavaju ograničenja brzine i obavezno koriste sigurnosni pojas.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Jajce-Crna Rijeka, Sarajevo-Pale, Gnojnice-Nevesinje (Dračevice) i Jablanica-Mostar (Donja Jablanica).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).