Putin se oglasio prvi put od početka napada na Iran

Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi put se zvanično oglasio povodom američko-izraelskih napada na Iran i uzvratnih udara koji su uslijedili. Ciljano ubistvo iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, nazvao je „ciničnim ubistvom“, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Prema njegovim riječima, tim činom prekršene su „sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava“, navodi CNN. Putin je dodao da će Hamnei u Rusiji ostati upamćen kao „izvanredan državnik“.

Odnosi Moskve i Teherana

Rusija i Iran godinama održavaju bliske političke i vojne odnose. Teheran je Moskvi pružao vojnu podršku, uključujući isporuke dronova i balističkih projektila, te učestvovao u izgradnji postrojenja za proizvodnju dronova koji se koriste u ratu u Ukrajini.

Reakcija ruskog ministarstva

Putinove izjave uslijedile su dan nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova osudilo američke i izraelske napade na Iran, ocijenivši ih kao „bezobziran korak“ i „neizazvan čin oružane agresije“.