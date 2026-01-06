Region pod snijegom i vodom, vanredne mjere u više balkanskih država

Snijeg i obilne padavine koje već danima pogađaju region izazvale su ozbiljne probleme u više zemalja, od klizišta i blokiranih saobraćajnica do prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Snimci iz zraka s Kosovo svjedoče o razmjerama poplava koje su zahvatile pojedina naselja, dok su slične posljedice zabilježene i u drugim dijelovima regiona.

U Crna Gora velika količina padavina u proteklim danima prouzrokovala je značajnu materijalnu štetu. Poplavljene su brojne kuće i putevi, a na sjeveru zemlje došlo je i do urušavanja dijelova asfalta na magistralnim pravcima. Na jugu zemlje snažno nevrijeme, praćeno jakim južnim vjetrom i visokim talasima, ugrozilo je četiri smještajne jedinice u nudističkom naselju na Adi Bojani.

Situacija na ovom rječnom ostrvu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje građani upozoravaju na višegodišnje zanemarivanje Ade Bojane i odgovornost nadležnih za štetu na prepoznatljivim kućicama na plaži. Zbog pogoršanih uslova na terenu jutros je zatvoren magistralni put Danilovgrad – Nikšić, u mjestu Orja Luka, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

U Podgorici je nivo rijeke Morače dostigao skoro 11 metara, što je blizu rekordnih vrijednosti. Poplave su istovremeno pogodile i Kosovo, gdje je pod vodom veći broj stambenih i poslovnih objekata, kao i automobila. U više dijelova zemlje zabilježeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, kako zbog kvarova, tako i preventivno, dok su pojedine vodovodne kompanije obustavile isporuku pitke vode nakon što je voda došla do vodospremnika i cijevi. Mještani navode da je u nekim kućama voda dostizala i do dva metra visine, a dio stanovništva evakuisan je čamcima.

Snježne padavine izazvale su vanrednu situaciju i u Srbija, gdje su brojne općine suočene s problemima u saobraćaju i snabdijevanju strujom. U više regija na snazi su meteoalarmi, a vanredne mjere uvedene su tamo gdje rijeke prijete plavljenjem domaćinstava, poput Prijepolja i Malog Zvornika.

Problemi uzrokovani snijegom zabilježeni su i u Hrvatska, uglavnom u saobraćaju, dok je u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta zbog velike količine snijega. Hrvatski mediji bilježe i povećan broj povreda usljed poledice. Slična situacija je i u Slovenija te Sjeverna Makedonija, gdje su pojedine autoceste i regionalni putevi prekriveni snijegom, što dodatno otežava kretanje.