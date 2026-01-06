Region pod snijegom i vodom, vanredne mjere u više balkanskih država

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Screenshot video/Klix.ba

Snijeg i obilne padavine koje već danima pogađaju region izazvale su ozbiljne probleme u više zemalja, od klizišta i blokiranih saobraćajnica do prekida u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Snimci iz zraka s Kosovo svjedoče o razmjerama poplava koje su zahvatile pojedina naselja, dok su slične posljedice zabilježene i u drugim dijelovima regiona.

U Crna Gora velika količina padavina u proteklim danima prouzrokovala je značajnu materijalnu štetu. Poplavljene su brojne kuće i putevi, a na sjeveru zemlje došlo je i do urušavanja dijelova asfalta na magistralnim pravcima. Na jugu zemlje snažno nevrijeme, praćeno jakim južnim vjetrom i visokim talasima, ugrozilo je četiri smještajne jedinice u nudističkom naselju na Adi Bojani.

Situacija na ovom rječnom ostrvu izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje građani upozoravaju na višegodišnje zanemarivanje Ade Bojane i odgovornost nadležnih za štetu na prepoznatljivim kućicama na plaži. Zbog pogoršanih uslova na terenu jutros je zatvoren magistralni put Danilovgrad – Nikšić, u mjestu Orja Luka, a saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.

U Podgorici je nivo rijeke Morače dostigao skoro 11 metara, što je blizu rekordnih vrijednosti. Poplave su istovremeno pogodile i Kosovo, gdje je pod vodom veći broj stambenih i poslovnih objekata, kao i automobila. U više dijelova zemlje zabilježeni su prekidi u snabdijevanju električnom energijom, kako zbog kvarova, tako i preventivno, dok su pojedine vodovodne kompanije obustavile isporuku pitke vode nakon što je voda došla do vodospremnika i cijevi. Mještani navode da je u nekim kućama voda dostizala i do dva metra visine, a dio stanovništva evakuisan je čamcima.

Snježne padavine izazvale su vanrednu situaciju i u Srbija, gdje su brojne općine suočene s problemima u saobraćaju i snabdijevanju strujom. U više regija na snazi su meteoalarmi, a vanredne mjere uvedene su tamo gdje rijeke prijete plavljenjem domaćinstava, poput Prijepolja i Malog Zvornika.

Problemi uzrokovani snijegom zabilježeni su i u Hrvatska, uglavnom u saobraćaju, dok je u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta zbog velike količine snijega. Hrvatski mediji bilježe i povećan broj povreda usljed poledice. Slična situacija je i u Slovenija te Sjeverna Makedonija, gdje su pojedine autoceste i regionalni putevi prekriveni snijegom, što dodatno otežava kretanje.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vanredna situacija u Zvorniku zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine

Istaknuto

Mještani u hladnim domovima: Više tuzlanskih naselja danima bez struje

Istaknuto

Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima

Vijesti

Hurtić: Centar Salakovac spreman za smještaj građana ugroženih poplavama u HNK

BiH

Evo jutrošnjih mjerenja visine snijega, bit će ga još

BiH

Više od 40 hiljada korisnika bez struje, Tuzlanski kanton i dalje...

BiH

Pušteni nalozi za isplatu naknada roditeljima njegovateljima

Vijesti

Prihodi od indirektnih poreza u 2025. godini rekordni, prikupljeno više od 12 milijardi KM

Vijesti

Oružane snage BiH spremne pomoći građanima

Politika

Lejla Vuković uputila oštru kritiku Federalnom ZZO, traži hitnu isporuku lijekova

Vijesti

Održana komemoracija Beganu Turbiću u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]