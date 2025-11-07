Rekonstrukcija zgrade “Samačka” uspješno završena: Nekada devastiran prostor pretvoren u funkcionalan i moderan objekt

Općina Banovići uspješno je okončala projekat rekonstrukcije i sanacije sprata zgrade “Samačka”, koji je u prošlosti bio u potpunosti devastiran nakon požara, te je dugi niz godina predstavljao zapušten i neiskorišten prostor. Završetkom radova, ovaj prostor danas izgleda potpuno drugačije: moderno, uredno i funkcionalno, spremno za nove namjene i potrebe zajednice.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 292.000,00 KM.

Finansiranje je provedeno na sljedeći način:

• 233.423,00 KM osiguralo je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona,

• 58.577,00 KM finansirala je Općina Banovići.

Realizacijom projekta izvršeni su građevinski, instalaterski i unutrašnji završni radovi, čime je sprat objekta u potpunosti obnovljen i stavljen u funkcionalno stanje. Kreiran je koristan i prilagođen prostor koji će Općina Banovići, u skladu sa potrebama lokalne zajednice, koristiti za aktivnosti od javnog i društvenog značaja.

Načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, istakao je da je cilj ovog projekta bio vratiti u upotrebu prostor koji godinama nije služio nikome, a nalazio se na izuzetno frekventnoj lokaciji:

“Zgrada ‘Samačka’ je dugo bila simbol zapuštenosti u Banovićima. Sada je postala primjer kako se odgovornim pristupom i jasnim planiranjem može vratiti život u prostore koji su ranije bili zanemareni. Ovo je ulaganje u naš grad, u razvoj, i u stvaranje uslova koji će služiti svim našim građanima.”

Završetkom rekonstrukcije stvoren je dodatni funkcionalni prostor koji će biti iskorišten i za realizaciju dva odobrena projekta prekogranične saradnje sa Republikom Srbijom:

• Projekat „Prirodne ljepote – nova otkrića“

• Projekat „Centri za zapošljavanje jačaju aktivizam i zapošljavanje bez granica“

U sklopu ovih projekata, u obnovljenom prostoru planirana je nabavka opreme za obuku mladih osoba, posebno za razvoj profesionalnih znanja i vještina koje su tražene na tržištu rada. Time se prostor “Samačke” ne samo vraća zajednici, već dobija i jasnu razvojnu i obrazovnu funkciju, postaje mjesto gdje se stvaraju nove šanse za mlade.

Ovaj projekat predstavlja još jedan u nizu konkretnih infrastrukturnih zahvata koje Općina Banovići realizira s ciljem unapređenja javnog prostora i podizanja kvaliteta života građana.