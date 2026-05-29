Reprezentacija BiH remizirala je sa Sjevernom Makedonijom

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici odigranoj na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu. Susret je završen bez pogodaka, rezultatom 0:0.

Utakmica je od početka donijela borbenu igru, ali i dosta opreza na obje strane. Zmajevi su pokušavali uspostaviti kontrolu kroz posjed lopte i organizovane napade, dok je Sjeverna Makedonija prijetila kroz brže izlaske prema polovini bh. tima.

Iako je bilo pokušaja da se dođe do ozbiljnijih prilika, mreže su mirovale do kraja susreta. Obje reprezentacije imale su periode bolje igre, ali bez konkretnog učinka u završnici napada.

Selektor Sergej Barbarez ovaj duel iskoristio je kao jednu od provjera u pripremnom ciklusu, s ciljem da provjeri formu reprezentativaca i određena taktička rješenja. Prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije bila je prilika i za dodatno uigravanje ekipe pred naredne izazove.

Remi bez golova ostavlja stručnom štabu dovoljno materijala za analizu, posebno kada je riječ o organizaciji igre, realizaciji napada i reakcijama tima u različitim fazama utakmice.