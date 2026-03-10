Revanš četvrtfinala Kupa BiH: Tri utakmice u Doboju i Mostaru

Nogometni savez Bosne i Hercegovine odredio je službena lica za revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH koje će se igrati u Doboju i Mostaru.

Utakmica između Sloge iz Doboja i Željezničara igra se večeras u 18:30 sati, uz direktan prijenos na TV Arena. Glavni sudija ovog susreta bit će Ermin Sivac iz Zenice. Delegat utakmice je Musa Jure iz Čitluka, dok su pomoćni sudije Rade Vučković iz Bijeljine i Josip Čolić iz Kupresa. Posmatrač suđenja je Darko Gedžić iz Brčkog. VAR sudija je Josip Martinović iz Čapljine, dok je AVAR Davor Beljo iz Mostara.

Dan kasnije, 11. marta u Mostaru će biti odigrane dvije revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH. Od 16:30 sati sastaju se Zrinjski i GOŠK. Pravdu na ovom susretu dijelit će Mario Pejić iz Gruda. Delegat je Hasan Nanić iz Bužima, dok su pomoćni arbitri Ljuban Frljić iz Viteza i Edin Redžović iz Sarajeva. Posmatrač suđenja je Frano Jelić iz Širokog Brijega. VAR sudija je Miloš Gigović iz Gradiške, a AVAR Amer Macić iz Mostara.

Istog dana od 18:45 sati igra se susret između Veleža i Sarajeva. Glavni sudija je Dragan Petrović iz Banje Luke. Delegat utakmice je Sreten Udovičić iz Prijedora, dok su pomoćnici Damir Šarić iz Tuzle i Arnel Novalić iz Doboj Istoka. Posmatrač suđenja je Nemanja Aleksić iz Banje Luke. U VAR sobi bit će Haris Halkić iz Sanskog Mosta, dok je AVAR Aleksandar Smiljanić iz Laktaša.

Revanš utakmica između Radnika iz Bijeljine i Laktaša zakazana je za 17. mart u 16:30 sati u Bijeljini, uz prijenos na TV Arena, dok službena lica za ovaj susret još nisu određena.