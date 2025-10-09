Sastanak u Tuzli: Traži se rješenje za naknade obrtnicima na bolovanju

Traži se rješenje za naknade obrtnicima na bolovanju – Na poziv ministra privrede Tuzlanskog kantona Edina Durakovića danas je održan sastanak s predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Draganom Miokovićem i predstavnicima Obrtničke komore TK, s ciljem rješavanja problema obrtnika u vezi s naknadom plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

Duraković je naglasio da je ovo jedno od gorućih pitanja i značajna kočnica razvoja kantonalne privrede.

“Mala privreda nosi veliki dio razvoja TK, a osnovna tema današnjeg razgovora je naknada za bolovanje. Iskoristit ćemo priliku da otvorimo i druga tekuća pitanja”, kazao je ministar.

Potpredsjednica Skupštine Obrtničke komore TK Adisa Mešanović istakla je da trenutni sistem stavlja obrtnike u diskriminirajući položaj.

“Vlasnik obrta mora ići na bolovanje, ali nema primanja da plaća doprinose, što dovodi do gašenja obrta. Ovaj problem moguće je riješiti izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o radu”, rekla je Mešanović.

Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH Dragan Mioković poručio je da će djelovati u skladu sa zakonodavnim procedurama kako bi se situacija riješila.

“Želim biti „most“ između Obrtničke komore, Kantonalnog ministarstva i Vlade Federacije, te inicirati izmjene i dopune zakona koje bi omogućile bolje rješenje”, rekao je Mioković, dodajući da se uskoro očekuje odlučivanje zastupnika o Zakonu o radu na federalnom nivou.

