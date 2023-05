Robert Dacešin: Obišao sam 90 zemalja, ali je BiH i dalje broj jedan destinacija

Istaknuti bosanskohercegovački travel bloger Robert Dacešin učestvovao je na prvom “Sarajevo Tourism Summitu” na kojem je predstavio svoj rad, iskoristio priliku da promoviše našu zemlju, ali još jednom ponovio zašto tvrdi da je Bosna i Hercegovina broj jedan destinacija na svijetu.

Još u djetinjstvu Robert je imao otprilike dvije želje, jedna je bila da bude crnac, jer je jako volio crne osoba i bili su mu super, a druga želja je bila da živi izvan BiH jer su mu smetale mnoge stvari ovdje. Međutim što je više putovao, počeo je da osjeća ono što je mislio da nikad neće osjetiti, a to je da mu se zapravo živi ovdje i da sve više voli ovu zemlju.

“Uz pomoć prijatelja napravio sam sajt za putovanja i tad sam shvatio koliko želim da kreiram sadržaj o putovanjima na bilo kojoj plaformi i o bilo kojoj temi. Do sad sam obišao 90 zemalja, i što više putujem sve više mi se dopada moja zemlja jer mnoge stvari nisam ni shvatao da postoje ovdje, a sad shvaćam”, rekao je Dacešin.

Jedna rečenica tokom njegovog putovanja je na njega posebno ostavila utisak.

” Više je ljudi bilo u svemiru, nego što je obišlo cijeli svijet. I tu rečenicu kad sam čuo pomislio sam “wau”, i tad sam sebi rekao to će biti moj cilj za nekih 40-50 godina, da obiđem cijeli svijet. Pored tih ciljeva, svako u životu ima neku misiju i svako se rađa s određenom svrhom postojanja. Ja sam shvatio da je “cool” biti osoba koja će obići cijeli svijet, jer koliko je meni poznato da niko iz BiH to još uvijek nije uradio, ali za mene je više “cool” da budem osoba koja će promovisati svoju zemlju i stvari za koje ja vjerujem da ovdje postoje”, naglasio je Robert.

4 RAZLOGA ZAŠTO JE BIH BROJ JEDAN

Kad ga neko na putovanju pita zašto je BiH broj jedan destinacija na svijetu, obično kaže da mi možda nemamo svjetski poznate hotele, imamo lijepe hotele ali ne toliko poznate da ljudi baš zbog njih posjećuju našu zemlju, međutim ipak postoji nešto što nas čini posebnima.

“Imamo dobru hranu, jako dobar smještaj, vrlo gotivne ljude i sve to za jako malo para. Koliko god mi maštali da idemo na Kubu, Bali, Maldive i slično, mnogo tih stvari zapravo postoji i kod nas samo ih nismo svjesni i moja je misija upravo da promovišem takve stvari. Ako ja snimim npr video o Višegradu, i ako nakon tog videa bar deset osoba posjeti taj grad, tih par dana će neki hotel, restoran ili taxista zaraditi nešto para i to meni predstavlja zadovoljstvo, to je suština ovog posla”, poručio je Dacešin.

Naglašava da mu je cilj da svojim radom poboljša stanje života ovdje, da osvijesti što nas, što druge ljude o tome koliko je ova zemlja zapravo divna i “cool” samo mi toga nismo svjesni.

Podsjetimo, njegov video zašto Bosna i Hercegovina može biti broj jedan turistička destinacija na svijetu, proglašen je za najbolji turistički video od strane Međunarodnog komiteta turističkih filmova CIFFT.