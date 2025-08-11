Ronioci iz Lukavca uspješni na turniru u Bijeljini

U nedjelju 10. augusta 2025. godine na bazenima „Dvorovi“ u Bijeljini održano je Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Memorijalni turnir „Nikola Vojaković i Jelena Radić“ u podvodnim vještinama, a ronioci iz Lukavca ostvarili su zapžene rezutate.

Takmičenje se odvijalo u muškoj i ženskoj konkurenciji, roneći u paru, a cilj je bio savladati prepreke na stazi dugoj 200 metara u što kraćem vremenu i sa što manje kaznenih bodova.

Na turniru su učestvovali ronioci iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U ekipnom plasmanu Memorijalnog turnira najuspješniji su bili članovi Kluba podvodnih aktivnosti „Spartak“ iz Subotice sa 1760 bodova, drugo mjesto zauzela je Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca sa 1381 bodom, a treće domaćini iz Ronilačkog kluba „Panteri“ iz Bijeljine sa 936 bodova.

Članice Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca Samra Mrdžić i Sabina Džinić na Prvenstvu BiH u ženskoj konkurenciji osvojile su prvo mjesto, dok su Elvir Mahmutović i Faruk Kahrić u muškoj konkurenciji zauzeli treće mjesto. U ekipnom plasmanu Prvenstva BiH najuspješniji su bili ronioci iz Lukavca sa 1381 bodom, ispred „Pantera“ iz Bijeljine sa 936 bodova i Ronilačkog kluba „TRB“ iz Bijeljine sa 713 bodova.

