Ronioci iz Lukavca uspješni na turniru u Bijeljini

Nedžida Sprečaković
Ronioci iz Lukavca uspješni na turniru u Bijeljini
Ronioci iz Lukavca uspješni na turniru u Bijeljini

U nedjelju 10. augusta 2025. godine na bazenima „Dvorovi“ u Bijeljini održano je Otvoreno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Memorijalni turnir „Nikola Vojaković i Jelena Radić“ u podvodnim vještinama, a ronioci iz Lukavca ostvarili su zapžene rezutate.

Takmičenje se odvijalo u muškoj i ženskoj konkurenciji, roneći u paru, a cilj je bio savladati prepreke na stazi dugoj 200 metara u što kraćem vremenu i sa što manje kaznenih bodova.

Na turniru su učestvovali ronioci iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U ekipnom plasmanu Memorijalnog turnira najuspješniji su bili članovi Kluba podvodnih aktivnosti „Spartak“ iz Subotice sa 1760 bodova, drugo mjesto zauzela je Eko-ronilačka grupa invalida iz Lukavca sa 1381 bodom, a treće domaćini iz Ronilačkog kluba „Panteri“ iz Bijeljine sa 936 bodova.

Članice Eko-ronilačke grupe invalida iz Lukavca Samra Mrdžić i Sabina Džinić na Prvenstvu BiH u ženskoj konkurenciji osvojile su prvo mjesto, dok su Elvir Mahmutović i Faruk Kahrić u muškoj konkurenciji zauzeli treće mjesto. U ekipnom plasmanu Prvenstva BiH najuspješniji su bili ronioci iz Lukavca sa 1381 bodom, ispred „Pantera“ iz Bijeljine sa 936 bodova i Ronilačkog kluba „TRB“ iz Bijeljine sa 713 bodova.

Kako je izgledalo na takmičenju pogledajte u galeriji fotografija ispod.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Od danas subvencionirani prevoz i za naselja Par Selo, Čaklovići i Podšići

Tuzla i TK

Dvije godine od brutalnog ubistva Nizame Hećimović

Vijesti

Košarkaši BiH poraženi od Crne Gore u Sarajevu

Istaknuto

Danas izuzetno toplo, temperature i do 36

Vijesti

Buljubašić: RU Kreka ostvaruje najbolje rezultate u tri godine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]