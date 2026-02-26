RS potpisala novi ugovor o lobiranju vrijedan tri miliona KM

Rukovodstvo Republike Srpske potpisalo je krajem januara novi jednogodišnji ugovor s američkom lobističkom firmom “McGinnis Lochridge LLP”, vrijedan oko tri miliona konvertibilnih maraka, čime je nastavljena ranija saradnja s ovom kompanijom.

Prema podacima iz američkog registra FARA, u kojem se evidentiraju svi ugovori o lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama, firma će pružati savjete i zastupati Republiku Srpsku u pravnim i političkim pitanjima vezanim za međunarodno pravo. U fokusu će biti tumačenje prava i obaveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, kao i odnosi s međunarodnim organizacijama poput Ujedinjenih nacija, OSCE-a, Evropske unije i Vijeća Evrope.

Zadatak lobističke kuće uključuje i kontaktiranje američkih zvaničnika, članova Kongresa i nadležnih agencija, te provođenje komunikacijskih aktivnosti usmjerenih ka američkoj javnosti i institucijama.

Prema podacima iz FARA registra, od 16 entiteta iz BiH koji imaju ugovore o promociji i lobiranju u SAD-u, čak 14 radi na zastupanju interesa Republike Srpske.

Od početka 2026. godine Republika Srpska je potpisala i ugovor s firmom “Lucas Compton LLC”, vrijedan skoro milion KM, čiji je cilj, kako je navedeno, izgradnja pozitivnog uticaja javnih i privatnih poruka ključnih političkih lidera prema vladi, Kongresu, medijima i javnosti SAD-a.

Krajem oktobra 2025. godine Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a skinula je s liste sankcionisanih Milorada Dodika, Željku Cvijanović i još 47 fizičkih i pravnih lica. Nakon toga uslijedile su posjete predstavnika Republike Srpske Sjedinjenim Američkim Državama.

Profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci Miloš Šolaja ocijenio je da je vidljiva nova dinamika odnosa između Republike Srpske i SAD-a, prije svega po nivou sagovornika s kojima se održavaju sastanci.

S druge strane, diplomata i bivši ambasador BiH u Velikoj Britaniji Branko Nešković smatra da će tek biti jasno za šta se tačno lobira i koliki će trošak takvih aktivnosti snositi građani.

U međuvremenu, dio državnih zastupnika podnio je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu zbog drugog ugovora o lobiranju koji je, prema navodima medija, potpisan putem predstavništva RS-a u Beču s firmom “Dickens & Madson”, čija je vrijednost, prema dostupnim informacijama, četiri miliona dolara. Ministarstvo inostranih poslova BiH saopćilo je da je reagovalo i kontaktiralo nadležne institucije u Austriji i Kanadi.

U kontekstu predstojećih međuizbora u SAD-u i obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti te zemlje u julu 2026. godine, analitičari navode da će politički odnosi i lobističke aktivnosti zavisiti i od šireg razvoja situacije u američkoj unutrašnjoj politici.

