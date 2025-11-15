Rukometaši Slobode danas dočekuju Maglaj

RTV SLON
Foto: RK Sloboda

Rukometni klub Sloboda održao je jučer konferenciju za medije povodom utakmice 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kojoj će danas na domaćem terenu dočekati ekipu Maglaja. O predstojećem susretu govorili su igrači Džan Čeljo i Ismar Omić, ističući da Sloboda ulazi u ovaj duel s jasnim ciljem da osvoji nova dva boda.

Golman Džan Čeljo naglasio je da tim očekuje važna utakmica u kojoj žele potvrditi rad i energiju koju su ulagali. Rekao je da je pravi trenutak da se ekipa vrati na pobjednički kolosijek te da manja kolebanja u igri ne smatra neočekivanim, s obzirom na mlad sastav. Dodao je da potpuno respektuju Maglaj, ekipu punu iskustva i predvođenu kapitenom Hasom Ćosićem, ali da Sloboda ima jasan cilj koji na parketu ne smije biti doveden u pitanje. Istakao je da su željni dokazivanja i da vjeruje kako će ova utakmica biti prava prilika da se tim nagradi pobjedom, pozivajući navijače da ih podrže kako bi bodovi ostali u Tuzli.

Ismar Omić je rekao da ih očekuje zahtjevna i borbena utakmica, ističući da Maglaj nikada nije lagan protivnik. Naveo je da su se tokom sedmice dobro pripremali, analizirali igru rivala i usmjerili se na vlastiti ritam. Naglasio je da u ekipi vlada samopouzdanje, da vjeruju u svoju energiju i zajedništvo te da im je cilj pružiti maksimum i pokazati karakter po kojem je Sloboda prepoznatljiva. Omić je izrazio nadu da će navijače obradovati kvalitetnom partijom i pozitivnim rezultatom.

Utakmica između Slobode i Maglaja igra se u maloj dvorani SKPC Mejdan, a početak je zakazan za 19 sati.

