Samo dvije prijave za vrh FUP-a: Nezainteresovanost ili?

Nezavisni odbor Parlamenta Federacije BiH do sada je zaprimio dvije prijave na javni konkurs za imenovanje direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije (FUP).

Za poziciju direktora prijavio se Igor Marić, dok je za zamjenika kandidaturu podnio Vahidin Šahinpašić.

Marić je dugogodišnji načelnik kriminalističke policije u MUP-u Zapadnohercegovačkog kantona, a ranije je konkurisao i za mjesto zamjenika direktora SIPA-e, bez ulaska na listu uspješnih kandidata. Šahinpašić trenutno radi u SIPA-i kao šef odjela za ratne zločine, a ranije je bio na čelu kriminalističkog odjela ove državne agencije. I ranije se prijavljivao na konkurse za zamjenika direktora FUP-a.

Ipak, broj prijava još nije konačan, jer postoji mogućnost da dio dokumentacije pristigne poštom. Sjednica Nezavisnog odbora zakazana je za 29. januar, kada će se razmatrati pristigle prijave, provjeriti ispunjenost uslova i utvrditi termin intervjua.

Na prethodnom konkursu za direktora FUP-a prijavili su se Igor Marić i Bare Pršlja, dok su za zamjenika direktora tada konkurisali Vahidin Šahinpašić i Bare Pršlja.

FUP je bez stalnog direktora od 2019. godine, kada je Dragan Lukač zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja donio odluku o povlačenju. Od 2023. godine funkciju vršioca dužnosti direktora obavljao je Vahidin Munjić, a 17. novembra ove godine zamijenio ga je Enes Zeljković, nakon što su Munjiću u okviru istrage u predmetu “Munjić i drugi” izrečene mjere zabrane, uključujući zabranu obavljanja funkcije i približavanja radnom mjestu. Munjić krajem ovog mjeseca odlazi u penziju.

Zeljković je na čelo FUP-a došao po automatizmu, jer je ranije imenovan za načelnika kriminalističke policije ove uprave, ali i on uskoro odlazi u penziju, što dodatno pojačava potrebu da se što prije izabere novi direktor.