Saobraćajna nesreća u Ljubačama, saobraćaj usporen

Na magistralnom putu Tuzla – Živinice, u mjestu Ljubače, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio na samom izlazu iz naselja, a u nesreći su učestvovali putnički automobili Volkswagen i Peugeot.

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta, dok informacija o eventualno povrijeđenim osobama za sada nema. Nesreća je izazvala zastoje i otežano odvijanje saobraćaja na ovoj frekventnoj dionici puta.

Na licu mjesta nalaze se policijski službenici koji obavljaju uviđaj i regulišu saobraćaj, a više detalja o uzrocima nesreće biće poznato nakon završetka istrage.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska kroz ovo područje, a kao alternativni pravac mogu koristiti zaobilaznicu preko Dubrava, koja vodi pored Aerodroma Dubrave i ponovo se spaja na magistralu kod ulaza u Živinice.