Sastanak zamjenika Bošnjaka s britanskim ministrom Alexanderom Norrisom: Nastavak jačanja saradnje i sigurnosti granica

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak sastao se u Londonu sa ministrom za pitanja granične sigurnosti i azila Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije Alexanderom Norrisom.

Tijekom sastanka razgovarano je o nastavku suradnje i jačanju partnerskih odnosa u području sigurnosti. Dosadašnja suradnja ocijenjena je obostrano korisnom, osobito u razmjeni informacija i iskustava te jačanju kapaciteta za borbu protiv organiziranog kriminala u području krijumčarenja i trgovine ljudima.

Zamjenik Bošnjak istaknuo je da je, zahvaljujući mjerama sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine i zemalja regije, smanjen broj ulazaka ilegalnih migranata u BiH. Naglasio je važnost nastavka regionalnog pristupa upravljanju migracijama, osobito u borbi protiv kriminalnih skupina koje se bave prekograničnim kriminalom i krijumčarenjem migranata.

Sastanak je održan u okviru Berlinskog procesa, čiji je ovogodišnji domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovaj forum okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana i europske partnere s ciljem jačanja regionalne suradnje, podrške gospodarskom razvoju i ubrzanja napretka prema europskim integracijama.