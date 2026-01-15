Savo Minić vraća mandat: Rekonstrukcija Vlade RS uoči sjednice Ustavnog suda BiH

Adin Jusufović
Savo Minić

Premijer Republike Srpske Savo Minić namjerava vratiti mandat u okviru rekonstrukcije Vlade RS, objavio je RTRS.

Prema navodima tog medija, ovaj potez tumači se kao reakcija na političke procese koji se, kako navode, vode protiv Republike Srpske iz Sarajeva.

Odluka dolazi uoči sjednice Ustavnog suda BiH, na kojoj je trebalo biti razmatrano pitanje ustavnosti Vlade RS.

Minić je na funkciju premijera stupio nakon što ga je za mandatara imenovao Milorad Dodik, i to u periodu kada mu je prethodno bio oduzet mandat.

Nezvanično, v.d. predsjednica RS Ana Trišić-Babić mogla bi ponovo predložiti Minića za premijersku poziciju, dok ostaje nejasno kakav će biti status odluka donesenih tokom njegovog mandata.

