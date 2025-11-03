SDA TK i Vlada TK: Nulta tolerancija prema nasilju, zloupotrebi i korupciji

Stranka demokratske akcije Tuzlanskog kantona oglasila se saopćenjem povodom informacija o slučajevima seksualnog iskorištavanja maloljetnica koje su potresle javnost u posljednjim danima.

U nastavku prenosimo saopćenje u cijelosti:

Stranka demokratske akcije Tuzlanskog kantona izražava duboku zabrinutost i najoštriju osudu povodom informacija koje su posljednjih dana potresle javnost, a odnose se na slučajeve seksualnog iskorištavanja maloljetnica na području Tuzlanskog kantona.

Ovaj događaj predstavlja bolno podsjećanje na važnost očuvanja moralnih i društvenih vrijednosti te odlučnog djelovanja institucija u zaštiti djece i ranjivih kategorija. Nijedno dijete ne smije biti žrtva zloupotrebe, a nijedan položaj, uniforma ili funkcija ne može biti iznad zakona.

Vlada Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem, u kojoj većinu čine ministri iz redova Stranke demokratske akcije, odmah je reagovala i razriješila dužnosti Miralema Halilovića sa mjesta predsjednika Tima za borbu protiv korupcije i kriminala. Ovim činom Vlada je jasno pokazala odlučnost da se bez odlaganja distancira od svakog pojedinca koji je, čak i kao osumnjičen, doveden u vezu sa teškim oblicima kriminala.

SDA TK i Vlada TK time još jednom potvrđuju nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja, pedofilije, trgovine ljudima i korupcije. Svi nadležni organi imaju punu podršku da istragu provedu do kraja, a odgovorni, bez obzira na ime, funkciju ili političku pripadnost, moraju snositi zakonske posljedice.

SDA Tuzlanskog kantona i Vlada TK izražavaju punu podršku žrtvama i njihovim porodicama, te pozivaju medije i javnost da se u izvještavanju o ovom slučaju vode principima etike, poštivanja privatnosti i zaštite maloljetnih osoba.

Naša borba protiv korupcije, kriminala i moralnog posrnuća nije trenutna reakcija — to je trajna obaveza svih odgovornih u društvu. Samo snažne institucije, vođene zakonom i moralom, mogu vratiti povjerenje građana i izgraditi društvo dostojno svakog djeteta.