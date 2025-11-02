SDA TK i Vlada Tuzlanskog kantona: Nulta tolerancija prema nasilju, zloupotrebi i korupciji

Stranka demokratske akcije Tuzlanskog kantona i Vlada TK osudile su slučajeve seksualnog iskorištavanja maloljetnica koji su posljednjih dana potresli javnost, poručivši da je riječ o događaju koji zahtijeva odlučno djelovanje institucija i potpunu primjenu zakona.

„Ovaj događaj predstavlja bolno podsjećanje na važnost očuvanja moralnih i društvenih vrijednosti te odlučnog djelovanja institucija u zaštiti djece i ranjivih kategorija. Nijedno dijete ne smije biti žrtva zloupotrebe, a nijedan položaj, uniforma ili funkcija ne može biti iznad zakona“, navedeno je u saopštenju SDA Tuzlanskog kantona.

Vlada TK, na čelu s premijerom Irfanom Halilagićem, odmah je reagovala nakon saznanja o slučaju i razriješila dužnosti Miralema Halilovića, predsjednika Tima za borbu protiv korupcije i kriminala.

„Ovim činom Vlada je jasno pokazala odlučnost da se bez odlaganja distancira od svakog pojedinca koji je, čak i kao osumnjičen, doveden u vezu s teškim oblicima kriminala“, istaknuto je.

U zajedničkom saopštenju naglašava se da SDA TK i Vlada TK potvrđuju nultu toleranciju prema svim oblicima nasilja, pedofilije, trgovine ljudima i korupcije.

„Svi nadležni organi imaju punu podršku da istragu provedu do kraja, a odgovorni – bez obzira na ime, funkciju ili političku pripadnost moraju snositi zakonske posljedice“, navodi se.

SDA TK i Vlada TK izrazile su punu podršku žrtvama i njihovim porodicama, te uputile apel medijima i javnosti da izvještavaju u skladu s etikom i zaštitom identiteta maloljetnih osoba.

„Naša borba protiv korupcije, kriminala i moralnog posrnuća nije trenutna reakcija, to je trajna obaveza svih odgovornih u društvu. Samo snažne institucije, vođene zakonom i moralom, mogu vratiti povjerenje građana i izgraditi društvo dostojno svakog djeteta“, poručeno je iz SDA i Vlade TK.