SDP Tuzla izabrao novo rukovodstvo i započeo mandat

RTV SLON

SDP Tuzla je održao konstituirajuću sjednicu Gradskog odbora kojom je zvanično započeo novi mandat. Na sjednici su izabrani potpredsjednici, sekretar i članovi Predsjedništva, a cilj je jačanje organizacije i pripreme za Opšte izbore 2026. godine.

Za potpredsjednike su izabrani Ana Pejić, Azra Gazibegović Šimić i dr. Zlatan Mehmedović. Funkciju sekretara preuzeo je Adis Kovčić. Članovi Predsjedništva u novom sazivu su dr. sc. Zijad Lugavić, Vedran Lakić, Erna Delić, Amela Jusufović, Anel Ibeljić, Emir Ćehajić, Jasmin Jogunčić, Saša Brčina, Mirza Berbić i Danijela Avdić.

SDP Tuzla u narednim danima planira formirati strateški tim koji će biti prvi korak u pripremama za predstojeće izbore. Naglašeno je da je cilj ove organizacije još snažniji SDP i pobjeda ideje jednakosti, solidarnosti i pravde.

Vodstvo je poručilo da SDP Tuzla ostaje glas građana i snaga kontinuiteta u ovom gradu, zajedno sa svim članovima i simpatizerima.

