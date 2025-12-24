Sedam crkava Otkrivenja: Božićno hodočašće kroz Tursku

Albina Vicković
Izmir, kuća Djevice Marije, izvor fotografije TGA

Sedam crkava Otkrivenja nalazi se na području današnje Turske u egejskoj regiji. U tekstu koji slijedi upoznajte ove vrijedne kulturno historijske lokalitete.

Prema procjenama Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), između 300 i 330 miliona ljudi godišnje putuje iz vjerskih i duhovnih razloga, obilazeći neka od najznačajnijih svetih mjesta širom svijeta. Vjerski turizam doprinosi duhovnom blagostanju, omogućava dublje povezivanje s vjerom te pronalazak unutarnjeg mira kroz hodočašća i sveta putovanja. Porast individualiziranih duhovnih iskustava u posljednjim godinama dodatno potvrđuje rastući značaj i kontinuirani razvoj ovog oblika turizma.

Izvor fotografije TGA

Kao zemlja koja je kroz historiju bila dom brojnim civilizacijama, Turska nudi izuzetno bogata i sadržajna duhovna putovanja zahvaljujući svojim značajnim vjerskim rutama, posebno onima ukorijenjenim u kršćanskoj tradiciji. Od İznikа, mjesta prve međunarodne posjete pape Lava XIV, preko Kapadokije s ranim crkvama uklesanim u stijene, pa sve do Antalije i Crkve svetog Nikole (Djeda Mraza), Turska nudi niz destinacija koje posjetiteljima pružaju jedinstveno duhovno iskustvo.

Doživite duhovni Božić na ruti Sedam crkava Otkrivenja u Turskoj

Izvor fotografije TGA; Pergamon antički grad

Sedam crkava Otkrivenja i danas imaju posebno mjesto na hodočasničkoj mapi te se nalaze na području današnjih provincija İzmir, Manisa i Denizli u egejskoj regiji Turske, čineći izuzetno atraktivnu rutu za božićno putovanje. Prema predaji, Isus je u viđenju povjerio svetom Ivanu zadatak da napiše pisma ovim drevnim crkvama. Svaka od njih, zajedno sa svojom zajednicom, primila je jedinstvenu poruku namijenjenu duhovnom preispitivanju, opomeni i usmjeravanju.

Izvor fotografije TGA; Pergamon antički grad

Na ruti Sedam crkava Otkrivenja i danas su vidljivi ostaci drevnih gradova i njihovih crkava, dok su se pojedini lokaliteti s vremenom prirodno uklopili u savremeni urbani život Turske. Uz snažnu duhovnu dimenziju, ova ruta posjetiocima otkriva i profinjeni egejski stil života, bogato kulturno naslijeđe, spokojne pejzaže te prepoznatljive kulinarske tradicije regije.

Stopama kršćanskog naslijeđa u Izmiru

Izvor fotografije TGA; Izmir, Efes antički grad

Duhovno putovanje može započeti u Efezu, UNESCO-voj svjetskoj baštini u İzmiru, jednom od dragulja Egeja. Kao važan rimski grad, Efez je imao snažnu kršćansku zajednicu, a kršćanstvo je s vremenom postalo dominantna religija u gradu. Vjeruje se i da je Efez posljednje počivalište Djevice Marije. Posjetioci mogu obići važna hodočasnička mjesta, poput Kuće Djevice Marije, Bazilike svetog Ivana, podignute iznad apostolovog groba u istočnorimskom razdoblju, kao i Pećine sedam usnulih.

Vaša druga stanica u İzmiru je Smirna, moćan i bogat antički grad koji je često bio rival Efezu. Iako se drevna Smirna danas uglavnom stopila s modernim İzmirom, njena agora se i dalje može vidjeti u četvrti Kemeraltı, dok su artefakti s ovog lokaliteta izloženi u Arheološkom muzeju İzmir. Završna tačka u gradu je Pergamon, lokalitet pod zaštitom UNESCO-a. Ovaj veličanstveni centar civilizacije bio je mjesto gdje je izumljen pergament, gdje je osnovana biblioteka po značaju odmah iza Aleksandrijske, te Asklepion, jedan od najvećih centara liječenja u antičkom svijetu. Posjetu upotpunjuju Hram Serapisa, poznat i kao „Crvena bazilika“, te Muzej Bergama.

Sveta mjesta u Manisi

ManisaM izvor fotgrafije TGA

Sljedeća destinacija na ruti je susjedni grad Manisa. Poput İzmirа, Manisa je dom tri značajna lokaliteta kršćanske baštine. Prvi je Tijatira, nekada grad poznat po izradi bronze i tkanju. Iako u gradu nije postojala snažna crkvena zajednica, Crkvi u Tijatiroji je poručeno da ustraje u svojoj vjeri. Druga stanica na ruti je Sardis, koji je ove godine uvršten na UNESCO-vu Listu svjetske baštine. Sardis se ističe izuzetno dobro očuvanim rimskim građevinama, uključujući kompleks kupatila i gimnazije, akropolu i Hram Artemide. Posljednja tačka na ruti kroz Manisu je Filadelfija. Iako se veliki dio antičkog grada danas nalazi ispod modernog Alaşehira, i dalje su vidljivi važni ostaci, uključujući ruševine Crkve svetog Ivana.

Vjersko naslijeđe Laodikeje u Denizliju

 Posljednje pismo svetog Ivana bilo je upućeno Crkvi u Laodikeji, smještenoj svega 10–15 minuta sjeverno od današnjeg Denizlija, uz cestu koja vodi prema Pamukkalama. Grad Laodikeju osnovao je u 3. stoljeću p.n.e. seleukidski kralj Antioh II Teos, nazvavši ga po svojoj supruzi, kraljici Laodiki. U ranom istočnorimskom periodu, Laodikejska crkva učvrstila je položaj grada kao značajnog vjerskog središta na metropolitanskom nivou. Danas se na ovom antičkom lokalitetu, pored ostataka crkve, mogu vidjeti i najveći stadion u Anatoliji, pozorišta, agore, hramovi te brojni drugi monumentalni objekti. Nakon obilaska antičkog grada, preporučuje se i posjeta UNESCO-ovim lokalitetima Hierapolisu i Pamukkalama, gdje impresivne travertinske terase podsjećaju na snježnobijela pamučna polja.

Izvor: RTV Slon/GoTurkiyeba

